19 yaşındaki Etta Ng, Hollywood'un emektar aktörlerinden olan babası Jackie Chan'la iletişim kurmadığını söyledi.

Forbes dergisi tarafından geçen yıl 49 milyon dolar kazandığı belirtilen Jackie Chan'ın kızı videosuna "Merhaba, Ben Jackie Chan'in kızı" sözleriyle başlıyor. Genç kız "Homofobik ebeveynler yüzünden bir aydır evsisiz. Köprü altında uyumak zorunda kaldık" diyor.

Etta Ng, Jackie Chan'ı 1999 yılında Elaine Ng ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldi. Chan o sırada Joan Lin ile evliydi. Etta Ng, hayatı boyunca babasıyla neredeyse hiç görüşmedi.

Chan, 2004 yılında bir söyleşide evlilik dışı kızıyla hiç ilgilenmediğini belirterek bundan pişman olduğunu ifade etmişti.

Etta Ng ise "O benim biyolojik babam ama hayatımda değil. Hiç hayatımda olmadı. Onu asla "baba" olarak nitelendirmedim. Babama kızgın değilim ve hiç onu görmeyi istemedim. Hayatımda annem olduğu sürece babama hiç ihtiyacım yok" diye konuştu.

Şu anda 45 yaşında olan Elaine Ng, 1990 yılının Asya Güzeli. Bir dönem oyuncu olan Elaine Ng, 1999 yılında Jackie Chan ile kısa süreli bir ilişki yaşadı.

Hong Konglu Elaine Ng'in Jackie Chan ile yaşadığı ilişkiden bir bebek beklediği haberi dönemin magazin basınında geniş yer bulmuş ve sansasyon yaratmıştı. Chan yıllar sonra düzenlediği bir basın toplantısında bu durumu "dünyada her erkeğin yapabileceği bir hata" olanak nitelendirmişti.

Chan daha sonra kaleme aldığı kitabında da kızı Etta Ng'ye hamile olduğu sırada annesi Elaine Ng'yi aramak istediğini belirterek "Onu aramak istedim, ama ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Özür dilemek yeterli olmayacaktı" diyerek o günleri anlatmıştı.

Elaine Ng, kızını kendi başına doğurdu ve büyüttü.