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Bir dönemin en çok beğenilen aktörlerinden biri olan Depp, bazı hayranlarıyla çektirdiği fotoğraflardaki hasta görüntüsüyle şaşırttı. 54 yaşındaki Depp, son derece zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü hayranlarını endişelendirdi.