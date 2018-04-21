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Leyla Bilginel, o anları da "Zirvenin gücünü tüm bedenimde hissettim! Küçücük bir kayanın ucunda doğa ananın kollarında korkusuzca soluyorum hayatı... Hamdolsun tüm güzelikler için..." notu ile sayfasında yayınladı.