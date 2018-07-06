İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir bara önceki gece silahlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında barda bulunan ünlü oyuncu Oral Özer'in de aralarında bulunduğu iki kişi yaralandı. Özer'in çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldüğü iddia edilmişti. Bara düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın elinde silahla barı taradığı görülüyor.

Öte yandan, Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Dün gece müşterisi olduğum mekan kurşunlandı ve ben üzerinden bir dakika geçmeden ölesiye darp edildim. Suçsuz, sebepsiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin barın güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ARAÇ SÜRTÜŞMESİ İDDİASI

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişilerin belirtilen adresteki barda çalıştıklarını öğrenen şüphelilerin iş yerine gelerek çalışanlarla yine tartıştığı, daha sonra olay yerinden otomobille ayrılan şüphelilerin bir süre sonra tekrar aynı bara gelerek ateş açtığı iddia edilmişti.