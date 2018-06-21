Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor

21.06.2018 - 08:28 | Güncelleme:

Sinan Albayrak, yaz tatilini Kaş’ta atlar, keçiler, tavuklar ve güvercinlerle ilgilenerek geçiriyor. Ünlü oyuncu doğal yaşamın tadını çıkarıyor. Gece gündüz kendi elleriyle inşa ettiği at çiftliğinde çalışan ünlü oyuncu, atlarla birlikte vadide yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu, o kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor

  • 1 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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    HT Magazin'de yer alan habere göre, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Kaş’ta alan Sinan Albayrak, doğal yaşamın tadını çıkarıyor. 

  • 2 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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    Gece gündüz kendi elleriyle inşa ettiği at çiftliğinde çalışan ünlü oyuncu, atlarla birlikte vadide yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor.

  • 3 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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    Günlerini atların yanı sıra keçiler, tavuklar ve güvercinlerle ilgilenerek geçiren Albayrak, doğal yaşamdaki anlarını sosyal medyadan takipçileriyle de paylaşıyor.

  • 4 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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    Ünlü oyuncu, Karga adını verdiği siyah renkli Serçe marka arabası için Instagram’da kara_karga_gak adında bir hesap açtı.

  • 5 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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    İşte ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı o kareler...

  • 6 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 7 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 8 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 9 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 10 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 11 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 12 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 13 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 14 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 15 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 16 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 17 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 20 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 22 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 23 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 24 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 25 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 26 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 27 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 28 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 29 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 30 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 31 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 32 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 33 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 34 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 35 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 36 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 37 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 38 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 39 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 40 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 41 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 42 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 43 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 44 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 45 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 46 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 47 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 48 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 49 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 50 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 51 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 52 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 53 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 54 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 55 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 56 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 57 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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  • 58 Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri
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