Ünlü oyuncu Sinan Albayrak doğal yaşamın tadını çıkarıyor

Sinan Albayrak, yaz tatilini Kaş’ta atlar, keçiler, tavuklar ve güvercinlerle ilgilenerek geçiriyor. Ünlü oyuncu doğal yaşamın tadını çıkarıyor. Gece gündüz kendi elleriyle inşa ettiği at çiftliğinde çalışan ünlü oyuncu, atlarla birlikte vadide yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu, o kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor