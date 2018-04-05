Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama" suçundan yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Oyuncu Koç'un ifadesinde uyuşturucu maddeyi ünlülerin torbacısı Sinan B.'dan aldığını söylediğini kaydeden savcılık, Sinan B. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü belirtti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyete ve sanat dünyasına uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen torbacı Sinan B.'yi takibe aldı. Torbacının Ataşehir'deki bir kafenin müşterilerine uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine fiziki takip yapıldı. Geçen ay kafeye baskın yapan polis, yaptığı aramada kafede ve Adnan Koç'un üzerinde uyuşturucu madde buldu. Operasyonda Adnan Koç ile yine oyunculuk yapan kardeşleri Mehmet Hayri, Ahmet ve Şeyhmuz Koç'un yanı sıra arkadaşı Mehmet Pınarbaşı da gözaltına alındı.



OYUNCU VE KARDEŞLERİ TUTUKLANDI

Torbacı olarak bilnen Sinan B. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama" suçundan tutuklandı. Gözaltına alındıkları esnada polise mukavemet eden ve Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen Adnan Koç ve kardeşleri "uyuşturucu ticareti" suçundan serbest kaldı. Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç "görevi yaptırmamak için direnme", "yağma"ve "kişiyi hürriyetiden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararında, 5 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğünü, Adnan Koç'un olay günü üzerinde bulunan uyuşturucuyu 800 TL karşılığında daha önceden de 4-5 kez alım yaptığı Sinan B.'den temin ettiğini söylediği anlatıldı. Savcılık Sinan B. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü ve dosyaların birleştirilmesi gerektiğini kaydederek dosyada yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma dosyası Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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