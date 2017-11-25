Ünlü oyuncu Yasemin Çonka’nın Instagram hesabını çalıp satmaya çalıştılar!

Seksenler' dizisinin 'Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın başı sosyal medya hırsızlarıyla derde girdi.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Çonka, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabını çaldırdı, sonrasında ise geri aldı. Ünlü oyuncunun hesabını çalan hırsızların kendisine ulaşarak para karşılığı şifreyi geri vermek istedikleri belirlendi.



"HESABIMI BİN LİRA KARŞILIĞINDA GERİ SATABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"



Sosyal medya hırsızları ile yaptığı konuşmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Çonka, şu ifadeyi verdi:

"Instagram hesabım ve tanımlı olduğu e-posta adresimin ele geçirilerek şifrelerinin değiştirildiğini fark ettim. Arkadaşlarımın hesaplarından girerek bu hesabımı kontrol ettiğimde, bu Instagram profilime başka e-posta adreslerinin tanımlanmış olduğunu, ayrıca hesabın isminin değiştirildiğini ve profilimin satılık olduğunun yazıldığını gördüm. Telefonuma Whatsapp aracılığıyla mesaj atan bir kişi hesabımı bin lira karşılığında geri satabileceğini söyledi. Bu şahıs ya da şahısların hesabımın çalınmasıyla ilgileri olduğunu düşünüyorum. Instagram ve e-posta hesaplarımı ele geçiren şüphelilerden şikayetçiyim."



Savcılıkça, şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Yasemin Çonka