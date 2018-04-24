Superman'in gençliğini konu alan Amerikan dizisinde rol aldığı rolüyle üne kavuşan Allison Mack, ABD ve dünya basınında geniş yer kapladı. Geçen hafta gözaltına alındıktan sonra bir tarikata üye olduğu ve şöhretini kullanarak bu kişileri fuhuşa zorladığı ortaya çıkan Allison Mack hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

"BENCE SEN DE BUNU ÇOK SEVERSİN"

35 yaşındaki oyuncunun, Harry Potter serisiyle ünlenen Emma Watson'a Twitter üzerinden çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan belgelerde Mack'in, Emma Watson'a 2016 yılının Ocak ayında, "Ben de senin gibi bir oyuncuyum ve harika bir kadın hareketine dahil oldum. Bence sen de bunu çok seversin. Eğer istersen bir konuşalım" dediği belirlendi. ABD basını, Watson'ın bu davete devap vermediğini yazdı.

KIZGIN DEMİRLE RANIERE'NIN BAŞ HARFİ YAZILIYORMUŞ

Ancak Mack'in "kadın hareketi" olarak nitelendirdiği oluşumda, genç kadınlar kaçırılarak ya da ikna edilerek köle haline getiriliyor ve fuhuşa zorlanıyordu. Tarikatın liderliğini Keith Raniere isimli bir adam üstleniyordu. Öyle ki tarikata katılan kadınların kasıklarına yakın noktalara kızgın demirle Raniere'nin baş harflerinin yazıldığı ifade edilmişti.

ÜNLÜ ŞARKICIYA DA MESAJ ATMIŞ

Mack'in Emma Watson'ın yanında şarkıcı Kelly Clarkson'a mesaj attığı belirlendi. Mack'in, Clarkson'a, Duyduğum kadarıyla oynadığım dizinin hayranıymışsın. Ben de senin hayranınım. Bir ara konuşalım" dediği ifade edildi. Ünlü şarkıcının bu mesaja yanıt vermediği ortaya çıktı.

Smallville dizisiyle parlayan diğer oyuncu Kristin Kreuk da Allison Mack ile tarikate girmiş, kısa süre sonra tarikattan kaçtığını açıklamıştı.

Gözaltına alınan Allison Mack ve tarikat lideri Raniere'nin bu suçlardan ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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