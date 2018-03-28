Oyuncu Gözde Kansu, sosyal medya hesabından üniversite yıllarından bir fotoğraf paylaştı. Kansu'nun "Aynı geminin tayfaları... Bir yola çıkıp sahneden tozunu eksiltmeyenin, emekçinin, seyircinin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi" notunu düştüğü fotoğraf takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.



"YOK BÖYLE BİR KADRO"

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu. 1998 yılında çekilen fotoğrafta, Gözde Kansu ile Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu, Selin Türkmen, Engin Altan Düzyatan, Öner Erkan ve Burak Altay gibi isimleri gören takipçileri "Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması" yorumunda bulundu.

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Türk oyuncudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır. Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

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Yıl İsim Rol Notlar 1995 Çiçek Taksi TV Dizisi 1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz Öğretmen TV Dizisi 2000 Abuzer Kadayıf Plajdaki kız Sinema Filmi 2000 Üzgünüm Leyla TV Dizisi 2002 En Son Babalar Duyar Defne'nin Arkadaşı TV Dizisi 2002 Yeter Anne Deniz TV Dizisi 2003 Kurşun Yarası Nefise TV Dizisi 2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet Sinema Filmi 2004 Canım Benim TV Dizisi 2005 Kısmet Ebru TV Dizisi 2005 Haylaz Babam Sekreter Yasemin TV Dizisi 2006 Cemile Elvan TV Dizisi 2007-2008 Dudaktan Kalbe Nimet Başar Altuğ TV Dizisi 2008 Issız Adam Sinem Sinema Filmi 2009 Aşk Üçgeni Zeynep/Tuana Sinema Filmi 2009 Bahar Dalları Emine TV Dizisi 2009 Neşeli Hayat Sinema Filmi 2010 Hanımın Çiftliği Seher TV Dizisi 2011 Al Yazmalim Helin Sezaioğlu TV Dizisi 2011 Cast-ı Olanmı Var Kısa Film 2013 Kutsal Bir Gün Burcu Sinema Filmi 2014 Ankara'nın Dikmeni Tilbe TV Dizisi 2015 Geçmiş Esin Sinema Filmi 2015 Medcezir Olcay Hanım TV Dizisi 2016-2017 İçerde Yeşim Duman TV Dizisi 2018- Sen Anlat Karadeniz Eyșan Sayar TV Dizisi