Ünlü performans sanatçısı açtığı davayı kazandı!

Nima Garous-Pour'un sahibi olduğu Yoko Mono isimli 17 yıllık bar, Yoko Ono'nun açtığı davayı kazanması sonrası ismini 'Mono' olarak değiştirirken, Ono'nun bir diğer bar olan John Lemon'a da isim değiştirme davası açtığı doğrulandı.

Aynı şekilde Eylül ayında da John Lemon isimli Polonyalı bir limonata şirketi, Ono'nun talebi üzerine ismini değiştirmişti. Ono, şirketin John Lennon'ın adını kullanarak içeceklerini satmaya çalıştıklarını iddia etmişti.

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