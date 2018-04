Time's Up hareketi R. Kelly'nin peşini bırakmıyor

The Time's Up kampanyası ile dikkat çeken Time's Up platformu, ünlü R&B yıldızı Robert Kelly ile ilgili suçlamalara da müdahil oldu. Cinsel taciz mağduru kadınlara hukuksal destek sağlama hedefi ile yola çıkan platform, Kelly'nin daha önce yargılanmadan kurtulduğu şikayetlere dair adil soruşturma talebiyle bir açıklama yaptı.



15 yaşındaki Aaliyah ile 31 Ağustos 1994'te 27 yaşındayken yaptığı evlilik ile suçlanan Kelly, kendisi de bir R&B şarkıcısı olan Aaliyah ile kız 12 yaşındayken tanıştırıldı. Kelly'nin Aaliyah'yi himayesine almasının ardından ikili arasında ilişki başladığı ifade edildi.

1995'te Aaliyeh'nin ailesinin itirazı üzerine nikah iptal edildi. 1996'da Andrea Kelly ile evlenen Robert Kelly 2009 yılına kadar evli kaldığı Andrea'dan üç çocuk sahibi oldu.

2001 yılında Aaliyah bir uçak kazasında ölmüştü.

Kelly'ye 1996'da, 2001 ve 2002'de çeşitli suçlamalar ile dava açıldı. Çocuk pornosu ve küçük yaştakiler ile ilişkiye girmekten suçlandı fakat jüri videoda görünen kişinin yaşının küçük olduğunun ispatlanmasının imkansız olduğu şeklinde kanaat beyan etti. Kelly suçlu bulunmadı.

Time's Up platformu, müzisyenin şarkılarını yayınlayan Apple Müzik ve Spotify gibi müzik oynatıcılara seslendi ve harekete geçmeye davet etti. Hareket, yirmi yıla yakın sürede Kelly'nin tacizlerinden şikayet eden kişilerin ve ailelerinin şikayetlerinin, uygun ve ciddi şekilde soruşturulmasını talep ediyor.

Kelly'nin 11 solo albümü dünya genelinde 100 milyondan fazla sattı.

Son olarak Mart ayında BBC 3 kanalında R. Kelly: Sex, Girls and Videotapes adlı bir belgesel yayınlanmış ve R&B starının seks tarikatına dikkat çekilmişti. Ana akım müzik kariyerinde önemli bir yere gelen R&B yıldızı birkaç yıldır müzik yaşamına ara vermişti.

Cinsel tacize sessiz kalmamayı sağlamak hedefi ile yola çıkan metoo hareketinin ardından kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve taciz mağdurlarına hukuki destek sağlamayı hedefleyen Time's Up hareketine pek çok ünlü kadın da destek veriyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER