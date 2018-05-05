Sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat, 4 yıl aradan sonra ‘Yunus’ adlı single çalışmasıyla geri döndü.



Bugüne kadar ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’, Haydi Gel İçelim’ ve ‘Aşk Durdukça’ gibi şarkılarıyla adından söz ettiren grup, ocak ayında piyasaya çıkan ‘Cem Karaca Saygı Albümü’nde de ‘Ceviz Ağacı adlı şarkıyı yorumladı. Grubun vokalisti Kenan Vural ve bas gitaristi Kutlu Özmakinacı HT Magazin’e yeni çalışmalarını ve grubun son durumunu anlattı.



‘Yunus’ adlı single çalışmanızı geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdünüz. Hayranlarınız sizden albüm bekliyordu. 4 yıl aradan sonra neden tek şarkıyla döndünüz?

Kenan Vural: Albüm formatı ölmedi ama eski etkinliğini koruduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki öncelikle teknolojideki değişiklikler, dijital müzik ve insanların seçerek müzik dinlemeye başlaması yani kısacası toplumun müzik alışkanlıklarının değişmesinin bunda çok önemli rolü var. Bir albümü dolduracak kadar yeni şarkı var elimizde. Bunların arasından ilk olarak 'Yunus'u seçtik.

Bu şarkıyı seçmenizin özel bir nedeni var mı?



Kutlu Özmakinacı: Neşeli, keyifli ve umutlu bir parça olduğu için. Şarkıyı bitiriş tarihimizin yaza yakın olması ve yazın hareketli ruhuna uygun olması nedeniyle seçtik.

'Yunus’un hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?



K.V.: Yunus’un sözleri aslında ümitsiz bir aşk hikâyesinden yola çıkarak göndermeler barındırıyor. Şarkımızın mitolojik bir hikâyesi var. Yunus Peygamber’in başına gelenlerle alakalı. Özetlersek, Yunus Peygamber balık tarafından yutulur, 40 gün balığın karnında kalır. Aslında buradaki metafor ümitsizlik, karanlık içinden çıkılması zor bir durumun metaforudur. Şarkıya uyarlarken de kendisine acı çektiren bir sevgiliye seslenen bir âşığın, ümitsiz durumunu metafor üzerinden anlatmayı düşündük.



K.Ö.: Hikâyenin devam eden kısmındaki duyguya göre inancını kaybetmezsen bir şekilde bu hikâyeden galip çıkabilirsin. Şarkının sözlerinin çatısı buna dayanıyor. Bu mitolojik hikâyeyi şarkıya yedirerek didaktik olmadan anlatmaya çalıştık.



‘Ayrılıklarımız zorlamalar nedeniyle oldu’

Kenan Vural yeniden vokalistiniz oldu. Kendisini geri dönmeye nasıl ikna ettiniz?



K.Ö.: Bizim artık herhalde sadece ülkede değil, tüm dünyada 3 tane solist değiştirmiş bir grup olarak ünümüz var. Ama özel durumumuz bu 3 solistimiz ile hiçbir zaman bağımızı koparmamamız. Ayrılıklarımızın herhangi bir sorundan değil, hayatın birtakım zorlamalarından ortaya çıkması. Nitekim Selçuk Sami Cingi, Amerika’ya yerleşmek durumunda kalınca Kenan ile görüştük. O da seve seve gruba geri döneceğini iletti. Bir süredir o da Bodrum’da yaşıyordu. Birlikte çalışmayı elbette çok özlemiştik Kenan’ın o kendine has hatasız şarkıcılığını, sesindeki kendine has tonu ve elbette birlikte vakit geçirmenin verdiği zevki çok özlemişiz. O yüzden dönüşünden de çok büyük keyif aldık.



‘Müziğimizi sadeleştirmek istiyoruz’

Başka ne gibi yeni projeleriniz var?



K.V.: Grubun önceki işleriyle organik bağı olan ama yenilenmiş bir müzikle dinleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Değişen şeyleri tam olarak analiz etmek biraz zor olabilir ama belli bir sadeleştirmeye gitmek istiyoruz temelde. Müziği ve şarkıyı oluşturan unsurların tek başına güçlü olduğu, fazla fikir ve süslemeye boğulmamış, sade bir müzik olmasını ama her enstrümanın kendi içinde söylediği şeyin belli bir tutarlılığı olmasını planlıyoruz.



K.Ö.: 1.5 sene içerisinde albümümüzü yayınlayacağız umarım.



‘Cem Karaca’yı aşamadık’

Cem Karaca’ya saygı albümünde ‘Ceviz Ağacı’ isimli şarkıyı seslendirdiniz. Son dönemde eski şarkıların yeniden yorumlanması revaçta. Neye bağlıyorsunuz?



K.V.: ‘Ceviz Ağacı’nı ele alırken, Cem Karaca’nın şarkıcılığını aşamayacağımızı kabul edip şarkının düzenlemesine odaklandık. Çünkü o bir idol. Kenan’ı da serbest bırakmaya karar verdik. Şarkının orijinal halinin düzenlemesi,

şarkı çok güzel olmasına rağmen açıkçası çok da başarılı değildi. Bunun üzerine yoğunlaştık. Kendi tarzımıza uygun sertlikte bir versiyon yapmaya çalıştık. Kenan kendi yorumunu katmayı başardı.



K.Ö.: Bir şarkıyı yeniden yorumlamak vizyon gerektirir. Cem Karaca ülkemizin en önemli solistlerinden biri, onedenle bu çok daha zor.