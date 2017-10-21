1973’teki askeri darbeden 2 haftadan kısa süre sonra yaşamını yitiren Nobelli şair Pablo Neruda’nın ölüm nedeni resmi kayıtlara prostat kanseri olarak geçti. Fakat şairin şoförü Manuel Araya, General Augusto Pinoche’nin adamlarının Neruda’yı hastanede zehirlediğini öne sürmüş, iddia sonrası şairin mezarı 2013 yılında açılmıştı. O dönemde yapılan ilk testlerde Neruda’nın kalıntılarında zehirli maddeye rastlanmamıştı.

16 uluslararası uzmandan oluşan heyet, şairin cesedinde yapılan incelemelerde, kanserojen olmadığı belirtilen bakteri bulduklarını, Neruda’nın ölüm sebebiyle ilgili tüm ihtimallerin değerlendirildiğini duyurdu.

Heyet adına açıklamayı İspanyol adli tıp uzmanı Aurelio Luna, ölüm nedeninin kanser olmadığına yüzde yüz ikna olduklarını, ölüm nedeninin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Söz konusu bakterinin şairin ölümüne neden olup olmadığını, bu bakterinin biyolojik silah amacıyla laboratuvar ortamında değiştirilip değiştirilmediğini ya da farklı bir tür bakteri olup olmadığını tespit etmemiz gerekiyor." dedi.

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