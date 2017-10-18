Ankaralı Turgut, KOAH rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı

Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut'tan üzücü haber geldi. 54 yaşındaki şarkıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.

Duymayan Kalmasın'a konuşan şarkıcı şu açıklamayı yaptı: Daha önce de tedavi gördüm. Astım KOAH teşhisi konuldu. Nefes darlığı yaşıyorum. 'Akciğer kanserinin kardeşi' diyorlar henüz tam bilgim yok. Şu an hastanede yatıyorum.

KOAH NEDİR?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir. Kronik bronşit sahibi insanların çoğu aynı zamanda KOAH hastasıdır.



Tütün kullanımı hastalığın en temel nedeni olup hava kirliliği ve genetik gibi daha az etkili nedenleri de vardır.





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KOAH