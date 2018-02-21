Jay-Z, geçtiğimiz hafta sonunda Roc Nation Sports Başkanı Juan Perez’in doğum günü kutlamasına katıldı.

New York, Manhattan’daki bir restoranda yapılan partinin ardından, ünlü şarkıcının ödediği hesap sosyal medyada geniş yankı buldu.

48 yaşındaki müzisyen, arkadaşının partisinde 91 bin 135 dolarlık (yaklaşık 344 bin TL) hesap ödedi. Page Six’in haberine göre, beş kişilik grup bir gecede, 40 şişe şampanya sipariş etti. İçkilerini yan masalara da dağıtan rapçinin, hesabın üzerine bir de 11 bin 100 dolarlık (42 bin 253 TL) bahşiş bıraktığı öğrenildi.