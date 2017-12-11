Mehmet Coşkundeniz ve Seçkin Piriler ile Laf Bende Kalmasın programını sunan Yeşim Salkım, bu sabah canlı yayınlanan programına katılmadı.

Yeşim Salkım'ın partnerleri başarılı ismin neden programa katılmadığını yaşadığı acı bir kayıp olarak açıkladı.



Geride bıraktığımız geceyi hastanede geçiren Yeşim Salkım, anneannesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu ve cenaze töreni hakkında bilgi verdi.



İşte Yeşim Salkım’ın o Instagram paylaşımları:





yeşim salkım