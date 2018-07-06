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Tarihin belki de en ünlü seri katillerinden Ted Bundy, tecavüz, nekrofili, hapisten kaçma ve 35'den fazla kişiyi öldürmekten idama mahkum edilmişti. Özel bir son yemeği reddeden Ted Bundy'ye standart bir son yemek servis edildi. İdamdan önce annesi Bundy'ye "Hep benim değerli oğlum olarak kalacaksın" dedi. Bundy'nin cesedi taşınırken, 2 bin kişi şarkı söyleyip dans etti.