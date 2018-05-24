Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatları aracılığıyla başvuran Ali İhsan Varol, eşi Ayşe Varol’a “evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma” davası açtı. Eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten ünlü sunucu boşanmalarına karar verilmesini istedi.



İstanbul Aile Mahkemesi’nde basına kapalı olarak görülen davada Ali İhsan Varol ile davalı Ayşe Varol çocuklarıyla birlikte katıldı. Yaklaşık yarım saat süren duruşmada mahkeme taraflara boşanma konusunda anlaşıp anlaşmadıklarını sordu. Varol çifti, boşanmak istediklerini mahkemede bir kez daha tekrarladı.



Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme çiftin talebi doğrultusunda çocuğun velayetini anneye verdi.



Çiftin birbirinden ne kadar tazminat ve nafaka istediği açıklanmadı.

EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ



Ayşe Varol, 5 ay önce Sarıyer Polis Merkezi’ne başvurarak sunucu eşi Ali İhsan Varol’un kendisine hakaret ettiğini ve yumruk attığını öne sürerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, Ali İhsan Varol’a eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.



Ali İhsan Varol da bunun üzerine twitter hesabından açıklama yaparak, “Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar’ şeklinde paylaşımda bulunmuştu.