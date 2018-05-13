Ünlü sunucu Elif Özkul, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.

5.5 yılı aşkın süredir SHOW TV ekranında ‘Cumartesi Sürprizi’ ve ‘Pazar Sürprizi’ programlarının sunuculuğunu üstlenen, ayrıca Bloomberg HT’de ‘ Bloomberg HT Magazin’i sunan Elif Özkul, şimdilerde yeni bir heyecan yaşıyor. SHOW TV’nin geçtiğimiz perşembe akşamı ilk kez ekrana gelen ‘Hey Canlı’ adlı programını da sunuyor.

7’den 70’e herkesin magazine doyacağını söyleyen Özkul’la Balat’ın renkli sokaklarında buluşup ‘Hey Canlı’dan sosyal medyadan aldığı mesajlara kadar pek çok şeyi konuştuk...

‘Hey Canlı’ programıyla birlikte artık haftanın 4 günü farklı içeriklerle izleyici karşısına çıkacaksınız. Neler hissediyorsunuz?

5.5 yıldır istikrarlı birbiçimde aynı kurum altında kökleşmiş bir programı sunuyor olmaktan son derece mutluyum. ‘Hey Canlı’ benim açımdan bizim yeni doğmuş bebeğimiz gibi. Bundan böyle güncel konuları daha derinlemesine inceleyip magazin gündeminin nabzını daha sıkı tutacağız. Milyonları magazine dair bilgilendirip onların kafalarını bir nebze olsun dağıtacak olmak oldukça önemli. İşimi severek yaptığım için 3 günlük canlı yayın temposu beni zorlamayacak.

‘ÇİZGİMİ BOZMADIM’

‘Cumartesi Sürprizi’ ve ‘Pazar Sürprizi’ni sunmaya başladığınızda bu mesafeyi kat edebileceğinizi düşünüyor muydunuz?

Düşünüyordum. Ortaokul yıllarımdan beri spiker ve sunucu olabilmeyi çok istedim. Bir insan bir mesleği kalpten isterse bunu yapabilmesi için önünde hiçbir engel olamaz. Bu meslekte var olabilmemin en büyük faktörlerinden biri de dedemdi. Kendisi köşe yazarıydı, ayrıca kütüphane gibi bir adamdı. Karşılıklı sürekli bilgi akışımız olurdu. Bugüne ulaşmamda en büyük feyz kaynağım oldu.

İstikrar çok mu önemli sizin için?

Kesinlikle. Her konuda ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen biriyim. Her dala konan tiplerden değilim. Çizgimi bozmadan ilerlediğimi düşünüyorum.

‘MAGAZİN KEYİFTİR’

Başka bir meslek yapmayı hiç düşünmediniz mi?

İşletme bölümünü bitirmeme rağmen kafamda spikerlik ve sunuculuk harici bir şey yoktu. Siyaset bilimi okumaya başladım ama bu bölümü bitirmedim. Bu bölümü okumamdaki en büyük amaçlarımdan biri de dış haberlerden ekran önüne sunucu olabilmek düşüncesiydi. Spor spikeri olarak başladığım bu yolculuğu şu an magazin sunucusu olarak sürdürüyorum. Magazin keyiftir.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Gerçekçi ve duygusal biriyim. Hayata flu bakmıyorum, fazla netim. Fazla gerçekçi olmak bazen beni yoruyor. Çoğu kez keşke daha az realist olsaydım diyorum.



* Sokaktaki insanlar hâlâ ünlülerin hayatını merak ediyor. Magazin fazlasıyla kafa dağıtıyor.

* Hem yapımında emeğim olan hem de sunuculuğunu üstleneceğim bir program hayalim var.

"SOĞUK DEĞİLİM AMA..."

Ekranda salt güzellikle kalıcı olunabilir mi?

Ekran önünde güzel olduğunuz takdirde 1-0 önde olduğunuz gerçeğini inkâr edemeyiz. Ancak bu da bir yere kadar tabii. Eğer siz ekran önünde güzel olmanıza karşın iki kelimeyi bir araya getiremiyorsanız kalıcı olmanız çok zor. Canlı yayın öyle sanıldığı kadar kolay bir şey değil, duygu geçişlerini seyirciye kusursuz aktarabilmek çok önemli.

Kimileri ekran önünde soğuk durduğunuzu söylüyor. Soğuk bir insan mısınızdır?

Dışarıdan bakılınca kimileri beni soğuk bulduklarını söyleyebiliyor ama özümde öyle değilim. İnsanlara karşı bir mesafem var ama bu da olması gereken bir şey bence. Herkesle çok samimi olamazsınız. Genel itibarıyla yakın arkadaşlarım, doğal ve alçakgönüllü olduğumu söylerler.

"DOĞRU İNSANI BULAMADIM"

2015’te verdiğiniz bir röportajda, “Doğru insanı bekliyorum” demiştiniz. Bulabildiniz mi?

Henüz değil. Çok seçiciyim. Seçici olmak da gerekiyor bana kalırsa. Sürekli yeni insan tanımanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Doğru insan, hayatı birlikte paylaşabileceğin biri olmalı.



"SOSYAL MEDYAYA BAĞLI YAŞAMAMALI"

Paylaşmak dediniz. Günümüzde birçok insan duygularını sosyal medyada yaşar oldu...

Sosyal medya insanların kişiliğini ve hayatlarını fazlasıyla etkiliyor. Sosyal medyaya bağlı yaşamamak lazım. Kişinin her anını göstermesini de doğru bulmuyorum. Sosyal ağlar dozunda kullanılmalı.

"EVLENMEK İSTEYENLER VAR"

Sosyal medyadan nasıl mesajlar alıyorsunuz? İlginç mesajlar geliyor mu?

Zaman zaman o kadar ilginç mesajlar alıyorum ki hem gülüyorum hem de mutlu oluyorum. Mesela evlenmek isteyenler oluyor. “Benimle evlen” diyenler filan. Sevilmek güzel bir şey.