NTV spikeri Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Emre Tavukçuoğlu ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu.



2017 yılı mayıs ayında ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Simge Fıstıkoğlu'nun Instagram hesabında kocasının soyadını da kullanması sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesine neden oldu.



Evlendikten sonra kocasının soyadını da kullanacağı öğrenilen güzel spikerin sosyal medya kullanıcı adında "Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu" yazıyor.



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