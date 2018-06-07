İzmir’in Türk futboluna kazandırdığı ünlü teknik direktörlerden Ümit Kayıhan, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki hafta önce zatürre başlangıcı teşhisiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve bir haftadır çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olan 64 yaşındaki Ümit Kayıhan yaşam mücadelesine yenik düştü. Türk futboluna hem futbolcu hem de teknik adam olarak uzun yıllar hizmet veren, televizyonda yorumculuk da yapan Kayıhan’ın cenaze namazı bugün Alsancak Hocazade Cami’nde öğle namazının ardından kılınacak. İzmir’in en sevilen spor adamlarından Kayıhan’ın vasiyeti üzerine cenazesi yazlığının bulunduğu Çeşme Alaçatı’da toprağa verilecek.
GÖZTEPE’DE BAŞLADI
İzmir’de 1954 yılında doğan eski milli futbolcu Ümit Kayıhan, futbola 1970’li yıllarda Göztepe’de başladı. Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor formaları giyen Kayıhan, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Karşıyaka’da gerçekleştirdi. Altınordu, Göztepe, Altay, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Ankaragücü, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor kulüplerine çalıştıran Kayıhan, futbolcu olarak Altay’da Türkiye Kupası’nı kaldırırıp teknik adam olarak Göztepe’yi Süper Lig’e çıkardı. Futbolculuk yıllarının ardından İngiltere’de antrenörlük eğitimi gören Kayıhan, Altay’da 3 farklı dönemde teknik adamlık yapıp takımı son olarak 2013-14 sezonunda çalıştırdı.
"BİR PARÇAM KOPTU DİYEBİLİRİM"
Hayatını kaybeden Kayıhan’a TFF, Galatasray, Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere tüm spor kulüpleri tarafından başsağlığı mesajı yayınlandı.
Galatasaray: Kayıhan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz.
Fenerbahçe: Ümit Kayıhan’a Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Kasımpaşa: Ümit Kayıhan’a Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Teknik direktör Ylmaz Vural ise Kayıhan’ın ölümünden büyük üzüntü duydugunu söyleyerek, “Kardeş gibiydik biz, dün 3-4 kez aradım, telefonu cevap vermedi. Bugün haberim oldu, şaşkınlık içerisindeyim. Mekanı cennet olsun. Çok cana yakın bir insandı, canım kardeşim, Allah rahmet eylesin. Benden 1-2 yaş küçüktü. Kimseyi kırmazdı, çok beyefendi bir insandı. Bir parçam koptu diyebilirim. Zatürre olmuş sanırım, ne derece doğru bilmiyorum” dedi.
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