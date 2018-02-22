Ankara’da pek çok mekânda sahne alan, söylediği bozlak ve oyun havası türkülerle ün yapan Tufan Altaş’a “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede yer alan bilgilere dayandırdığı haberine göre, 1 Aralık 2017’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak Akdere Dereboyu Caddesi üzerinde lüks bir cipte uyuşturucu madde satılacağının öğrenilmesi üzerine harekete geçti. Takibe alınan aracın Tufan Altaş adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Araç, park halinde bulunan bir aracın yanında durdu. Park halindeki araçtan inen E.A. ve M.K. isimli şahıslar, lüks aracın yanına giderek içeridekilerle görüştü, bir süre sonra lüks araç bölgeden ayrıldı. Ekipler, E.A. ve M.K.’nın bulunduğu araçta arama yaptı.
İÇ ÇAMAŞIRINDA BULUNDU
İkili, 40 TL karşılığında yanlarına gelen araçtakilerden uyuşturucu satın aldıklarını itiraf etti. Bu beyan üzerine, polis lüks aracı Dereboyu Caddesi üzerinde durdurdu. Aracın sürücü koltuğunda Altaş’ın, sağ ön koltuğunda Güven İ.Ö.’nün, arka koltuğunda ise Erdağ K.’nın bulunduğu belirlendi. Güven İ.Ö.’nün üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette ve diğer 2 şahısta paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Tufan Altaş’ın üzerinde de 4.80 gram uyuşturucu madde bulundu. 3 isim gözaltına alındı. İddianamede, şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Şüpheli Erdağ K. esrar kullandığını, Eray A., Tufan Altaş ve Güven İ.Ö. ile esrar kullandıklarını ancak satmadıklarını ifade etti. Şüpheli Tufan Altaş, savunmasında şunları söyledi: “Esrar kullanıyorum. Diğer arkadaşlarım da benim gibi kullanıcıdır. Ancak esrar satmadık. Araç bana aittir. Uyuşturucu ticareti yapmadım.” İddianamede, söz konusu kişilerin fikir ve eylem birliği içerisinde toplu olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtilerek, “uyuşturucu madde ticareti” suçundan cezalandırılmaları istendi. Altaş ve diğer 3 isim, 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılanmaya başlanacak.
YERDEN YERE VURDUN KADER
1976 Kırşehir Kaman doğumlu Tufan Altaş, evli ve 2 çocuk babası. Bozlak ve oyun havaları söyleyen Altaş, Ankara’da pek çok mekânda sahne alıyordu. Neşet Ertaş’ın birçok eserini kendine has yorumuyla seslendirmesiyle tanınan Altaş’ın “Mektup Yazarım Mektup” şarkısı Youtube’da 5 milyondan, “Yerden Yere Vurdun Kader” şarkısı da 2 milyondan fazla indirildi.
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