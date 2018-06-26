Mobius, "Çin para biriminin dolara karşı yüzde 15 iskontolu olması yuanı çekici kılıyor. Güney Kore Wonu dolara karşı yüzde 10 iskontolu. Zayıf para birimi her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

Mobius, “Türk Lirası ucuz, alım tavsiye ediyorum.” dedi.

Ünlü yatırımcı, Mayıs ayının sonlarında Türkiye ile ilgili piyasalara uyarılarda bulunmuş ve "Gelişen piyasalarda Türkiye kaynaklı negatif bulaşma etkisi mümkün." ifadelerini kullanmıştı.

Mobius, Arjantin ve Brezilya'nın da iyi gitmediğini söyledi ve "Gelişen piyasalarda daha fazla aşağı yönlü hareket görülebilir." dedi.

(Business HT)