Ünlü polisiye roman yazarı Ahmet Ümit’in “Ninatta’nın Bileziği” adlı romanından uyarlanan “Ninatta”operasının dünya prömiyeri, bugün yapılacak

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ‘Ninatta’ operasının dünya prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

“Ninatta” operası, Mehmet Ergüven’in rejisi ile sahnelenecek. Evrim Demirel’in ilk opera bestesi, Ahmet Ümit’in ilk opera librettosundan doğan eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini Paolo Villa üstlenecek.

Eserde Ninatta rolünü Özgecan Gençer ve Gülbin Günay, Nuvanza rolünü Erdem Erdoğan ve Ali Murat Erengül dönüşümlü olarak oynayacak.