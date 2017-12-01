Ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu'na hırsızlık şoku

Ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu'nun evine giren hırsız yazmakta olduğu yeni romanın kayıtlarını içeren bilgisayar ve telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin binaya giriş ve çıkış yaptığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ünlü yazar Tazeoğlu, hırsızlara "Ben kitabımı istiyorum'' istiyorum diyerek çağrıda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Bakırköy, Zuhuratbaba Mahallesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. 26 Kasım Pazar günü Ankara'ya imza gününe giden ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu geri döndüğünde büyük bir şok yaşadı. İmza günü dönüşünde evine gelen Tazeoğlu, yeni yazmakta olduğu romanının kayıtlarını içeren bilgisayar ve cep telefonunun evde olmadığını fark etti. Oturduğu apartmanın güvelik kamera kayıtlarını inceleyen ünlü yazar görüntüleri izlediğinde evine hırsız girdiğini gördü. İmza günü için Ankara'ya hareketinden kısa bir süre sonra şüpheli bir şahsın apartmana girdiği ve on dakika sonra elinde bilgisayarla çıktığının görülmesi üzerine Tazeoğlu durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin eşkalini tespit etmek için güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamera kayıtları tarafından görüntülendi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KİTAP"

Kitabını geri getirmesi konusunda hırsıza seslenen yazar Kahraman Tazeoğlu, ''Pazar günü Ankara'da ki imza günüm için evden çıktığım esnada anahtarımı düşürüyorum. Anahtar kapının önünde duran ayakkabının içine giriyor. Çıkan ses üzerine etrafa bakınıyorum ancak göremiyorum. Uçağı kaçırmamak için evden hızla çıktığım için anahtar orada kalıyor. Saat 13.48 sıralarında ayakkabı çalmak için bir hırsız binaya giriyor. Anahtarla karşılaşınca hemen kapıyı açıyor, içeriye giriyor ve on dakika içerisinde bir masaüstü, bir dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonu olmak üzere bunları çalarak çıkıyor. Giden bilgisayarlar yerine gelir ama o bilgisayarların içerisinde benim yazmış olduğum son kitabım var. Ben bir yıldır bu kitabı yazıyorum. Bitmek üzere olan bir kitaptı. En çok ona üzülüyorum. En çok o beni kahrediyor. Giden bilgisayarı yerine koyarsınız ancak o emeğim, o kitabım nasıl geri gelecek. Bilgisayardan falan vazgeçtim. Buradan hırsıza sesleniyorum. Kardeşim o bilgisayarın içindeki kitabı bir flash diske yükle ve getir. Bana getirmen önemli değil, getir bakkala bırak. Benim için önemli olan o kitap. Bir yıllık emeğim heba oldu. Ben kitabımı istiyorum'' ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜLER VAR ELİMİZDE"

Şüpheli şahsın oturduğu sitede ikinci kez hırsızlık yaptığını belirten Tazeoğlu, ''Yine aynı şahıs, geçen ayın 29'unda hemen yan bloğa girmiş ve bütün ayakkabıları dakikalar içerisinde toplamış ve kaçarak gitmiş. Görüntülerde var elimizde. Bu bir ayakkabı hırsızı. Aradan iki hafta geçiyor ve bizim bloğa giriyor ayakkabı çalmak için. Görüntüleri karşılaştırınca aynı şahsın olduğunu görüyoruz. Tanınmamak için saç ve sakalını değiştirmiş biraz. Ben gerekli yerlere şikayetimi yaptım. Olay yeri inceleme geldi. Parmak izleri alındı. Konu emniyet güçlerine intikal etmiş durumda. Şuanda her yerde aranıyor şahıs'' şeklinde konuştu.

Yaşanan talihsiz olaydan ötürü yeni kitabını yazmakta gecikeceği için hayranlarından özür dileyen Tazeoğlu, ''Çok üzgünüm. Binlerce geçmiş olsun mesajı aldım. Çünkü onlarda uzun zamandır bu kitabı bekliyordu. Maalesef biraz gecikecek. Umarım bilgisayarım geri gelir ve bir an önce yazar, bitirir, kitabı çıkarırım. Ancak geri gelmezse, oturup baştan yazacağım. Biraz bekleyecekler. Onlardan da özür diliyorum bu gecikmeden dolayı'' diyerek yaşadığını üzüntüyü dile getirdi.

Kahraman Tazeoğlu