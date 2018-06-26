Hatalı bandrole 1919 TL’lik dava

Yazar Azra Kohen'in avukatı Celile Zelal Bol tarafından İstanbul Fikri Sınai Haklar Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesinde, yayınevinin kitapları için Kohen’le yaptığı yüzde 15’lik telif anlaşmasına uymadığı ileri sürüldü. Azra Kohen’e eksik ödeme yapıldığı ileri sürülen dilekçede, Fİ isimli kitabın bazı nüshalarının arka kapağında bulunan bandrol kayıtlarının incelendiğinde başka yazarlara ait kitapların bandrollerinin kullanılmış olduğunun tespit edildiği de anlatıldı. Dilekçede, Fİ isimli bazı kitaplardaki barkodların Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait “bandrol sorgulama sistemi” adlı uygulamaya yazıldığında Kahraman Tazeoğlu ve Mehmet Ali Güller’in kitaplarına ait bandrol kayıtlarının çıktığı ifade edildi.

SAMSUN’A ÇIKTIĞI TARİH

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberinre göre açılan davada, 2015 Haziran ile Mayıs 2017 arasında yazarın tüm eserleri için telif hakkının yüzde 15 oranından ödendiğinin tespiti, yazarın kitaplarının 2014 yılından beri ne kadar basıldığı ve satıldığının tespiti, ne kadar promosyon kitap basıldığı, hatalı bandrol basılarak satışa sunulan kitapların tespit edilerek yazarın uğramış olduğu telif hakkı kaybının ne kadar olduğunun belirlenmesi talep edildi. Yazarın 2014 ile 2018 döneminde e-kitap dahil olmak üzere tüm yasal telif hakkı bedelinin belirlenmesi istenen dilekçede, ıslah hakları saklı kalmak kaydıyla Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 1919’u simgeleyen 1919 TL’lik tazminat talep edildi.