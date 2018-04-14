Çekoslovak göçmeni ABD'li film yönetmeni Milos Forman, 86 yaşında hayata veda etti.

1975'te çektiği Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo's Nest) ve 1984'te yönettiği 'Amadeus' filmleri ile 'En İyi Yönetmen' Oscar'a layık görülen 86 yaşındaki dünyaca ünlü isim, 1996 yapımı 'Skandalın Adı Larry Flynt' (The People vs. Larry Flynt) filmiyle de bu ödüle aday gösterilmişti.



Forman, bu üç filmin her biri ile Altın Küre de kazanmıştı.



MILOS FORMAN KİMDİR?



1951-1956 yılları arasında Prag'daki Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi ile Film Akademisinde (FAMU) eğitim gördü.



1960'lı yılların başındaki Çekoslovak sineması bağlamında, Milos Forman'ın ilk filmleri olan Černý Petr (Maça Ası) ve Konkurs bir devrim olarak nitelendi. Mevcut şartlar Forman'ı Çek Yeni Dalgası'nın tartışmasız yıldızı haline getirdi.



1968 sonrasında Koşun İtfaiyeciler yasaklanmış ve Forman Batı'da kalmaya karar vermişti. Burada, kendi özgün fikrinden kaynaklanarak yapmış olduğu tek Amerikan filminin senaryosu üzerinde çalışmaktaydı. Diğerleri ise edebiyat uyarlamasıydı.



Amerika öncesi Forman'ın izleri, en başarılı filmi olan ve Ken Casey'in öyküsünü kökten değiştirerek kendi objektif ve komik vizyonuna getirdiği Guguk Kuşu filminde kolaylıkla gözlemlenebilir. Bu film 1975 yılında Oscar kazandı. Aynı yıl Forman, Amerikan vatandaşlığına geçti.