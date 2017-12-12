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Gencecik, çok yakışıklıydı orada tanıdım, sonra sinemaya girdi. Haldun Dormen ile birlikte televizyon programları yaptı, diziler çekti. Bir gün bir baktık ki yönetmen olarak gelmiş. Çok sevindim tabi hem eski bir dostum hem çalışma imkanı yakaladık. Çok efendi, huysuz yönetmenlere benzemezdi" dedi.