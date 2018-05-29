Bir dönem oyunculuk da yapan ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u evinde bıçaklayarak öldüren figüran Osman Akti hakkındaki yürütülen soruşturma tamamlandı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI, SOPAYLA DARP ETTİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre dizilerde figüranlık yapan Osman Akti, Mustafa Kemal Uzun'un yönetmenliğini yaptığı bir dizide rol aldı. Çekim sonrasında da yönetmen Uzun ile tanıştı. Mustafa Kemal Uzun olaydan bir hafta önce Akti'yi Şile'ye davet etti. Olay günü olan 10 Aralık 2017 tarihinde ise buluşup Şile'deki kiralık bir eve gittiler. Osman Akti'nin iddiasına göre alkol aldılar, daha sonra da aralarında cinsel bir yakınlık yaşandı. Yaşananlardan midesinin bulandığını ve bu durumdan pişman olduğunu söyleyen Akti, sağ eline beyzbol sopası, sol eline de ekmek bıçağını aldı. Ünlü yönetmenin göğüs kısmına bıçağı sapladıktan sonra da beyzbol sopasıyla defalarca darp etti.
"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ"
Savcılık, yönetmenin canavarca hisle öldürüldüğünü belirttiği iddianamesinde, cinayetin ardından Osman Akti'nin maktüle ait cüzdan, saat, araba anahtarı ve telefonu gasp ederek evden ayrıldığını anlattı. İddianamede, olayın ardından teslim olan Akti ‘nin yönetmenle girmiş olduğu cinsel ilişki sonrası duyduğu pişmanlık ve öfke ile cinayeti işlediği kaydedildi. Hakkında "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Çanakkale Yolun Sonu, Garip Bir Cinayet, Ankara Ayazı filmlerinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmin yönetmenliğini yapan Kemal Uzun, Ertem Eğilmez'in yönettiği seride "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı filmde "Gariban Sefa" rolünü oynamıştı.
İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nda okudu. Okulda sinema-televizyon eğitimi alırken bir taraftan da Yeşilçam ve reklam sektöründe kamera asistanlığı yaptı. Daha sonra Arzu Film ailesine katılarak senaryo grubunda ve reji kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar Ertem Eğilmez'in asistanlığını üstlendi ve son dönem Arzu Film yapıtlarında yazar, oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.
Yine Ertem Eğilmez'le Şan Tiyatrosu'nda birlikte sahneye koydukları" Hababam Sınıfı" ve "Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra" isimli müzikallerde çalışırken Haldun Dormen'le tanışıp tiyatroya başladı.
Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı dönem Haldun Dormen'le birlikte TRT'ye "Kamera Arkası" adlı sinema programını hazırladı, sundu ve yönetti. Son dönemde çeşitli dizi ve filmlere yönetmen olarak imza attı.
ÖDÜLLERİ
Uzun'un aldığı ödüller arasında şunlar bulunuyor:
-Türkiye'nin en iyi savaş filmi (Çanakkale Yolun Sonu) / Empire Dergisi Ödülleri 2016
-En iyi Türk yönetmen (Gümüş) / MBC Oscars 2008
-Yılın yönetmeni (Gümüş) / Boğaziçi Üniversitesi Ödülleri 2005
-Yaşam boyu onur ödülü / 7. Uluslararası Lions Kısa Film Festivali 2016
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