GEORGE CLOONEY
56 yaşında ikiz bebekleri olan ve baba olduktan sonra kontrolcü ana şefkatli bir görüntü sergileyen George Clooney’nin bu durumunu, People Dergisi’nin Clooney’nin 450 bin dolara 2 koruma ve bir de hemşire tuttuğu haberi desteklemişti. Clooney şöyle açıklıyor bu durumu: “Arkadaşlar, baba olmak bunu gerektiriyormuş.” Yine de şefkatli tarafı da ön plana çıkıyor. Clooney: “Baba olduktan sonra anladım ki bizim evin sert tarafı ben olamayacağım. O kadar güzeller ki...”
JAY Z
Dünyanın en ünlü rap yıldızı, eşi de en ünlü pop ikonu Beyonce, ancak söz konusu çocukları olunca akan sular duruyor. 3 çocuk babası Jay Z büyük kızı Blue için bir şarkı bile yaptı: Blue’s Freestyle. Fakat hâlâ Oscar töreninde kızı Blue’nun babasının alkışlamasını zorla durdurduğu görüntüler akıllarda. Herkes çok şımarık olduğunu söylemişti. Konuyu David Letterman’a şöyle açıkladı Jay; “Geçen gün ‘Arabaya bin’ dedim. Çünkü bir sürü soru soruyordu ve okula yetişmeliydik. Yoldayken incecik bir ses duydum. Bana ‘Baba, bana o şekilde arabaya binmemi söylemen hoşuma gitmedi. Kalbim kırıldı’ dedi. Ben de ona dönüp, ‘Bu şimdiye kadar söylediğin en güzel şeydi’ dedim. Çünkü normal biri böyle yapar, herkes gibi...” Buna şaşıran bir baba olması da ilginç...
ERCAN KESAL
Oyuncu Nazan Kesal ile evli olan Çukur’un İdris Baba’sı Ercan Kesal’ın bir oğlu var. Kesal dizideki çocuklarını pek zapt edemiyor ancak gerçek hayatta babalığın felsefesini bir yazar olarak derinden çözmüş durumda. İşte Kesal’ın baba olduktan sonra düşündükleri: “Çocuğunuz olmadığı zaman hep ergen kalıyorsunuz sanki bu hayatta. Baba olduktan sonra olgunlaşıyorsunuz. Bence ölüm meselesi çocukla birlikte bir yanıt buluyor ve de rahatlıyor. Bir yandan onun size daha fazla ihtiyacı olduğu için yeryüzünde sağlam kalma isteği artıyor. Diğer yandan da çocuğunuz olduğu zaman bir döngünün tamamlandığını ve yerinizi ona terk edebileceğinizi anlıyorsunuz.”
STEVEN TYLER
Tüm zamanların en büyük rock grubu Aerosmith’in çılgın vokalisti. 80’lerden bu yana aralıksız konserlere çıkan Tyler, bunlara rağmen iyi bir baba. Konserlerden fırsat buldukça 4 çocuğuyla vakit geçirdi. Kızlarından biri Yüzüklerin Efendisi’nin Elf prensesi Liv Tyler. Liv’in de artık çocukları var ve rock yıldızı artık bir dede ancak hâlâ cool! Liv Tyler babası için şöyle diyor; “Alışılmamış bir baba. Tekboynuzlu at, sihirbaz gibi... İkimiz de ünlüyüz sanırım bu bir şekilde genlerden geliyor. Ancak onun bu kadar çılgın olması beni daha normal biri yaptı.”
GÖKHAN ÖZOĞUZ
Yaşam tarzı hep konuşuldu ama o bildiği gibi yaşamaya devam etti. Bilmeyenler, 41 yaşındaki Gökhan Özoğuz’un 3 çocuğu olduğunu duyunca şaşırıyor. Gündeme, çocuklarıyla çok nadir gelmesine rağmen Özoğuz, babası gibi kızıl saçlı olan kızı Ayşe Derya ile ilk kez baba olmuştu. İlk yıllarda fotoğraflarını paylaşmamaya özen gösterdiler. 2016’da ikizleri olan Gökhan Özoğuz ve eşi Melis Ülken bu konuda hâlâ titizler. Özoğuz baba olmak hakkında “Dünyadaki en güzel şey” diyor.
TOLGA ÇEVİK
Tolga Çevik ailesine bağlılığıyla bilinen isimlerden. Tan ve Tuna isimli iki çocuğa sahip Çevik, çocuklarıyla Sen Benim Her Şeyimsin filminde sahne bile aldı. Çocuklara imkân sunmak, istemedikleri zaman da en azından “Bir dene demek” gerektiğini düşünüyor. Hatta oğlunun yükseklik korkusu bu filmdeki şelale sahnesiyle aşılmış. Bir röportajında Çevik nasıl bir baba olduğunu şöyle anlatıyor. “Ben sana ödevini yap demedim mi elbette diyorum. Ama bir muziplik yaparak söylüyorum. Çünkü muhatap olduğum veletler benden 30 yaş küçük, arasını buluyorum, tatlı sert oluyorum. ‘Baba televizyonu parçaladım’ dediği zaman, ‘Aa canın sağ olsun!’ demiyorum. ‘Getir bütün harçlığını, şimdi gidip bir televizyon alıyoruz’ diyorum. En tahammül edemediğim şey şımarık çocuk.”
JUSTIN TIMBERLAKE
Kızı Silas için şarkı yazmadı, konserlerde sürekli kızını anlatıyor ve hatta kliplerine onun için küçük mesajlar bırakıyor. Konserler dışında 3 yaşındaki kızını yanından ayırmıyor, magazin basını onun babalığını öve öve bitiremiyor. Timberlake “Daha fazla çocuğum olsun istiyorum. Hayatımda hiç bu kadar mutu uyanmazdım. Dünyanın en güzel şeyinin sorumluluğunu alıyorsunuz. Hayatım müzikten ibaretti şimdi bambaşka bir dünyayı keşfediyorum” diyor.
EMRE ALTUĞ
En son Kızlar Soruyor isimli internet sitesinde düzenlenen bir ankette Cem Yılmaz’ı da sollayarak ‘Yılın Ünlü Babası’ Emre Altuğ seçildi. Daha önce çok kuralcı bir baba olmadığının altını çizen Altuğ, HT Pazar’a verdiği röportajda “Jenerasyon dediğin şey çok önemli. Baba olmakta ne kadar gecikirsen ara o kadar açılıyor. Çocuklar bir yere kadar arkadaş gibi baba istiyor ama babaya daha çok ihtiyaçları olduğunu da biliyorum. Biz yeni jenerasyon babalar daha sabırlıyız, şımartmaya meyilliyiz” demişti.
TEOMAN
“Bu rockstar adam nasıl bir baba olacak?” diye çok konuşuldu. Öyle ki, kızı Zeyno 4 yaşına geldi. Teoman onu masallar okuyarak büyüttü. Teoman artık eskisi gibi olmadığını bir röportajında anlatmıştı: “Eskiden roman yazmayı hayal ederdim, şimdi haftada üç gün spora gitmenin hayalini kuruyorum. Demek ki bu bana daha önemli geliyor. Ya da daha gerçekçi... Yaşım ilerledi, anneme hayırlı evlat, kızıma iyi baba olayım, gerisi fasa fiso. Önümde iyi ihtimalle 20-30 sene var. Pek sıkılmadan geçiririm inşallah.”
CEM YILMAZ
Her halde, Türkiye’de babalığı en çok konuşulan isimlerden biri Cem Yılmaz... Oğlu Kemal ha doğdu ha doğacak, doğdu nasıl büyüyecek, babası ona nasıl davranacak, sürekli konuşuluyor. Sorumluluklarını şöyle anlatmıştı bir röportajında Yılmaz: “Sorumluluk pek farklı olmuyor, yalnızca birazcık daha suçluluk duygusu artıyor. Ben fazla empatik bir babaydım. Belki bu yüzden biz Ahu’yla bu kadar gerildik ve ayrıldık. Fazladan bir anne rolü yani... Ama bunu aşıyorum, aştım.” Baba-oğul hep yan yana, Kemal de babası gibi komik ve müziği çok seviyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.