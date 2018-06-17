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JAY Z

Dünyanın en ünlü rap yıldızı, eşi de en ünlü pop ikonu Beyonce, ancak söz konusu çocukları olunca akan sular duruyor. 3 çocuk babası Jay Z büyük kızı Blue için bir şarkı bile yaptı: Blue’s Freestyle. Fakat hâlâ Oscar töreninde kızı Blue’nun babasının alkışlamasını zorla durdurduğu görüntüler akıllarda. Herkes çok şımarık olduğunu söylemişti. Konuyu David Letterman’a şöyle açıkladı Jay; “Geçen gün ‘Arabaya bin’ dedim. Çünkü bir sürü soru soruyordu ve okula yetişmeliydik. Yoldayken incecik bir ses duydum. Bana ‘Baba, bana o şekilde arabaya binmemi söylemen hoşuma gitmedi. Kalbim kırıldı’ dedi. Ben de ona dönüp, ‘Bu şimdiye kadar söylediğin en güzel şeydi’ dedim. Çünkü normal biri böyle yapar, herkes gibi...” Buna şaşıran bir baba olması da ilginç...