Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, mobil uygulamasına yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Ünlüler, onlar hakkında en çok aratılan sorular için selfie videolar çekecek ve yanıtı merak edenleri bizzat aydınlatacak.

Yeni özellik Google'ın güncellenen uygulamasıyla ABD'de denenmeye başlandı. Google, şu an için özelliğin yalnızca mobil uygulamasında çalışacağını fakat ileride bilgisayarlardan yapılan aramalara da ekleneceğini açıkladı.

Google'ın mobil arama motorunda şu an haklarındaki soruları yanıtlayan 11 ünlü var ve şöyle sıralanıyorlar: Priyanka Chopra, Will Ferrell, Tracee Ellis Ross, Gina Rodriguez, Kenan Thompson, Allison Williams, Nick Jonas, Mark Wahlberg, James Franco, Seth MacFarlane ve Dominique Ansel.

Google önümüzdeki aylarda tanınmış başka isimleri de bu listeye ekleyecek.

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