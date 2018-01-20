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Ünlüler ne kadar kazanıyor?

20.01.2018 - 14:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hangi ünlü ne kadar kazanıyor? Ünlüler filmlerden ne kadar kazanıyor? Box Office Mojo, 2017 yılının en çok kazanan aktör ve aktristlerini açıkladı. İşte en çok kazanan aktörler, aktristler ve en çok gişe yapan filmleri

  • 1 Ünlüler ne kadar kazanıyor? Ünlüler filmlerden kadar kazanıyor?
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    50) Simon Pegg - 2.62 milyar dolar

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  • 2 Ünlüler ne kadar kazanıyor? Ünlüler filmlerden kadar kazanıyor?
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    Film Sayısı: 20

    Ortalama Gelir: 131 milyon dolar

    En çok gişe yapan filmi: Star Wars The Force Awakens (936.7 milyon USD)

  • 3 Ünlüler ne kadar kazanıyor? Ünlüler filmlerden kadar kazanıyor?
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    49) Jonah Hill - 2.62 milyar dolar

  • 4 Ünlüler ne kadar kazanıyor? Ünlüler filmlerden kadar kazanıyor?
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    Film Sayısı: 29

    Ortalama Gelir: 90.3 milyon dolar

    En çok gişe yapan filmi: The Lego Movie (257.8 milyon dolar)

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  • 5 Ünlüler ne kadar kazanıyor? Ünlüler filmlerden kadar kazanıyor?
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    48) Daniel Radcliffe - 2.634 milyar dolar

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