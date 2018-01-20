Hangi ünlü ne kadar kazanıyor? Ünlüler filmlerden ne kadar kazanıyor? Box Office Mojo, 2017 yılının en çok kazanan aktör ve aktristlerini açıkladı. İşte en çok kazanan aktörler, aktristler ve en çok gişe yapan filmleri
1
1|100
50) Simon Pegg - 2.62 milyar dolar
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2
2|100
Film Sayısı: 20
Ortalama Gelir: 131 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Star Wars The Force Awakens (936.7 milyon USD)
3
3|100
49) Jonah Hill - 2.62 milyar dolar
4
4|100
Film Sayısı: 29
Ortalama Gelir: 90.3 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: The Lego Movie (257.8 milyon dolar)
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5
5|100
48) Daniel Radcliffe - 2.634 milyar dolar
6
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Film Sayısı: 17
Ortalama Gelir: 155 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Harry Potter Deathly Hallows (381 milyon USD)
7
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47) Jeremy Renner - 2.634 milyar dolar
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8
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Film Sayısı: 23
Ortalama Gelir: 114.6 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: The Avengers (623.4 milyon USD)
9
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46) Zoe Saldana - 2.64 milyar dolar
10
10|100
Film Sayısı: 28
Ortalama Gelir: 94.3 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Avatar (760.5 milyon USD)
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11
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45) Adam Sandler - 2.66 milyar dolar
12
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Film Sayısı: 32
Ortalama Gelir: 83.2 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Hotel Transylvania 2 (169.7 milyon USD)
13
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44) Tommy Lee Jones - 2.7 milyar dolar
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14
14|100
Film Sayısı: 47
Ortalama Gelir: 57.4 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Men in Black (250.7 milyon USD)
15
15|100
43) Brad Pitt - 2.72 milyar dolar
16
16|100
Film Sayısı: 42
Ortalama Gelir: 64.8 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: World War Z (202.4 milyopn USD)
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17
17|100
42) Mark Hamill - 2.77 milyar dolar
18
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Film Sayısı: 13
Ortalama Gelir: 213.4 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Star Wars The Force Awakens (936.7 milyon USD)
19
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41) Elizabeth Banks - 2.81 milyar dolar
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20
20|100
Film Sayısı: 36
Ortalama Gelir: 78.1 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Catching Fire (424.7 milyon USD)
21
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40) Vin Diesel - 2.81 milyar dolar
22
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Film Sayısı: 22
Ortalama Gelir: 127.9 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Guardians of Galaxy 2 (389.8 milyon USD)
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23
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39) Helena Bonham Carter - 2.82 milyar dolar
24
24|100
Film Sayısı: 36
Ortalama Gelir: 78.4 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Harry Potter Deathly Hallows (381 milyon USD)
25
25|100
38) Ben Stiller - 2.83 milyar dolar
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26
26|100
Film Sayısı: 38
Ortalama Gelir: 74.5 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Meet The Fockers (279.3 milyon USD)
27
27|100
37) Carrie Fisher - 2.85 milyar dolar
28
28|100
Film Sayısı: 18
Ortalama Gelir: 158.7 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Star Wars The Force Awakens (936.7 milyon USD)
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29
29|100
36) Don Cheadle - 2.88 milyar dolar
30
30|100
Film Sayısı: 34
Ortalama Gelir: 84.9 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Avengers Age of Ultron (459 milyon USD)
31
31|100
35) Mark Wahlberg - 2.9 milyar dolar
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32
32|100
Film Sayısı: 41
Ortalama Gelir: 70.7 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Transformers 4 (245.4 milyon USD)
33
33|100
34) Ralph Fiennes - 2.9 milyar dolar
34
34|100
Film Sayısı: 37
Ortalama Gelir: 78.5 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Harry Potter Deathly Hallows (381 milyon USD)
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35
35|100
33) Julia Roberts - 2.91 milyar dolar
36
36|100
Film Sayısı: 44
Ortalama Gelir: 66.1
En çok gişe yapan filmi: Ocean's Eleven (183.4 milyon dolar)
37
37|100
32) Owen Wilson - 2.92 milyar dolar
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38
38|100
Film Sayısı: 43
Ortalama Gelir: 67.9 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Night at the Museum (250.9 milyon USD)
39
39|100
31) Bradley Cooper - 2.95 milyar dolar
40
40|100
Film Sayısı: 26
Ortalama Gelir: 113.4 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Guardians of Galaxy 2 (389.8 milyon USD)
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41
41|100
30) Liam Neeson - 2.97 milyar dolar
42
42|100
Film Sayısı: 67
Ortalama Gelir: 44.4 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: The Phantom Menace (474.5 milyon USD)
43
43|100
29) Steve Carell - 2.99 milyar dolar
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44
44|100
Film Sayısı: 29
Ortalama Gelir: 103 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Despicable Me 2 (368.1 milyon USD)
45
45|100
28) Orlando Bloom - 2.99 milyar dolar
46
46|100
Film Sayısı: 18
Ortalama Gelir: 166 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Dead Man's Chest (423.3 milyon USD)
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47
47|100
27) Idris Elba - 3 milyar dolar
48
48|100
Film Sayısı: 31
Ortalama Gelir: 96.8 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Avengers Age of Ultron (459 milyon USD)
49
49|100
26) Woody Harrelson - 3.02 milyar dolar
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50
50|100
Film Sayısı: 56
Ortalama Gelir: 54.1 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Catching Fire (424.7 milyon USD)
51
51|100
25) Cameron Diaz - 3.03 milyar dolar
52
52|100
Film Sayısı: 34
Ortalama Gelir: 89.2 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Shrek 2 (441.2 milyon USD)
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53
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24) Dwayne Johnson - 3.1 milyar dolar
54
54|100
Film Sayısı: 27
Ortalama Gelir: 115 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Furious 7 (353 milyon USD)
55
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23) Cate Blanchett - 3.12 milyar dolar
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56
56|100
Film Sayısı: 42
Ortalama Gelir: 74.2 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: LOTR Return of the King (377.8 milyon USD)
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22) Stellan Skarsgard - 3.175 milyar dolar
58
58|100
Film Sayısı: 43
Ortalama Gelir: 73.8 milyar dolar
En çok gişe yapan filmi: Avengers (623.4 milyon USD)
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21) Matt Damon - 3.19 milyar dolar
60
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Film Sayısı: 42
Ortalama Gelir: 75.9 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: The Martian (228.4 milyon USD)
61
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20) Bruce Willis - 3.19 milyar dolar
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62
62|100
Film Sayısı: 60
Ortalama Gelir: 53.2 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Sixth Sense (293.5 milyon USD)
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19) Will Smith - 3.2 milyar dolar
64
64|100
Film Sayısı: 25
Ortalama Gelir: 128.2 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Suicide Squad (325.1 milyon USD)
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65|100
18) Emma Watson - 3.2 milyar dolar
66
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Film Sayısı: 18
Ortalama Gelir: 178.1 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Beauty and the Beast (504 milyon dolar)
67
67|100
17) Robert DeNiro - 3.23 milyar dolar
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68|100
Film Sayısı: 81
Ortalama Gelir: 39.9
En çok gişe yapan filmi: Meet The Fockers (279.3 milyon USD)
69
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16) Robin Williams - 3.28 milyar dolar
70
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Film Sayısı: 49
Ortalama Gelir: 66.9
En çok gişe yapan filmi: Night at the Museum (250.9 milyon USD)
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15) Michal Caine - 3.4 milyar dolar
72
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Film Sayısı: 59
Ortalama Gelir: 57.6 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: The Dark Knight (534.9 milyon USD)
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14) Gary Oldman - 3.41 milyar dolar
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Film Sayısı: 41
Ortalama Gelir: 83.3 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: The Dark Knight (534.9 milyon USD)
75
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13) Andy Serkis - 3.63 milyar dolar
76
76|100
Film Sayısı: 25
Ortalama Gelir: 145.4 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Star Wars The Force Awakens (936.7 milyon USD)
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12) Johnny Depp - 3.64 milyar dolar
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Film Sayısı: 47
Ortalama Gelir: 77.5 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Dead Man's Chest (423.3 milyon dolar)
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11) Ian McKellen - 3.65 milyar dolar
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Film Sayısı: 32
Ortalama Gelir: 114.2 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Beauty and the Beast (504 milyon USD)
81
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10) Scarlett Johansson - 3.67 milyar dolar
82
82|100
Film Sayısı: 40
Ortalama Gelir: 91.9
En çok gişe yapan filmi: The Avengers (623.4 milyon USD)
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83
83|100
9) Stanley Tucci - 3.76 milyar dolar
84
84|100
Film Sayısı: 52
Ortalama Gelir: 72.3 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Beauty and the Beast (504 milyon USD)
85
85|100
8) Tom Cruise - 3.78 milyar dolar
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86|100
Film Sayısı: 39
Ortalama Gelir: 96.9 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: War of the Worlds (293.3 milyon USD)
87
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7) Eddie Murphy - 3.81 milyar dolar
88
88|100
Film Sayısı: 39
Ortalama Gelir: 97.7 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Shrek 2 (441.2 milyon USD)
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6) Anthony Daniels - 4.02 milyar dolar
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Film Sayısı: 9
Ortalama Gelir: 446.5 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Star Wars The Force Awakens (936.7 milyon USD)
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5) Robert Downey Jr. - 4.28 milyar dolar
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Film Sayısı: 54
Ortalama Gelir: 79.3 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: The Avengers (623.4 milyon USD)
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4) Morgan Freeman - 4.52 milyar dolar
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Film Sayısı: 63
Ortalama Gelir: 71.8 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: The Dark Knight (534.9 milyon USD)
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3) Tom Hanks - 4.56 milyar dolar
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Film Sayısı: 48
Ortalama Gelir: 94.9 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Toy Story 3 (415 milyon USD)
97
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2) Harrison Ford - 4.96 milyar dolar
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Film Sayısı: 42
Ortalama Gelir: 118.2 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: Star Wars The Force Awakens (936.7 milyon USD)
99
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1) Samuel L. Jackson - 5.15 milyar dolar
100
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Film Sayısı: 73
Ortalama Gelir: 70.5 milyon dolar
En çok gişe yapan filmi: The Avengers (623.4 milyon USD)
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