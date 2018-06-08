Ünlülerden Erdoğan Demirören mesajları

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in vefatının ardından sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı yayınladı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Erdoğan Demirören, 79 yaşındaydı.
Erdoğan Demirören'in vefatının ardından birçok isim taziye mesajı yayınladı. İşte ünlü sanatçıların Erdoğan Demirören mesajları...
ORHAN GENCEBAY
50 yıllık bir dostluğumuz vardı. Çok sevdiğim bir insandı. Birbirimizi çok severdik. Son zamanlarda görüşemediğimiz için üzgündüm. Çok sevdğim bir ağabeyimi kaybettim ve dün rahatsız olduğunu öğrendim. Son derece büyük hizmetler yapan, nice insanlara yol gösteren, yardım eden harika bir insandı. Ülkemize çok hizmet etmişti. Herkesin sevdiği, saydığı bir insandı. Allah'ın emri kısmet. Ağabey-kardeş gibi birbirimizi çok severdik. Ne kadar birbirimizi görmesekte 'nerede kalmıştık' diye başlardı herşeye. Ailecek çok sevdiğim ailesini de çok sevdiğim kişiydi. Hastaneye geldik ziyarete. Çıkmışlar, inşallah onları görmeye gidiyoruz. Allah sabır versin geride kalanlara. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Acımız büyük...
MUSTAFA SANDAL
Çok kıymetli Erdoğan Demirören amcam seni çok özleyeceğim. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Demirören ailesine sabırlar diliyorum...
BERNA LAÇİN
Sayın Erdoğan Demirören’e Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Allah taksiratını affetsin.
SEDA SAYAN
Çok kıymetli büyüğüm değerli ağabeyim Erdoğan Demirören'i kaybettik... Başımız sağ olsun, Allah Demirören Ailesi'ne sabır versin. Mekanı cennet olsun.
NUR YERLİTAŞ
Allah rahmet eylesin.
ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?
Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Erdoğan Demirören, babası Şükrü Demirören'in 1957 yılında vefat etmesi üzerine Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto Müessesi’nin işlerini genç yaşta devraldı.
ERDOĞAN DEMİRÖREN İŞ HAYATI
79 yaşındaki Erdoğan Demirören'in hala Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe birçok şirketin sahibi konumundadır. Milangaz, Likidgaz ve Mutfakgaz gibi markalarla LPG sektörünün en büyük grupları arasında bulunan Demirören Grubu, ayrıca piston üretimi de yapmaktadır.
Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören ise eski Beşiktaş Kulübü Başkanı ve günümüz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'dır.
Demirören Grubu, medya alanında da faaliyet göstermektedir. Milliyet Gazetesi ve Vatan Gazetesi'nin sahibi olan Demirören Grubu, son olarak da Doğan Medya Grubu'nu tamamen satın almıştır.
Doğum tarihi: 28 Ağustos 1938 , İnegöl
Eş: Tülin Demirören
Çocuklar: Yıldırım Demirören
Torun: Yelda Demirören
Kurulan organizasyon: Demirören Holding
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