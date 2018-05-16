Ünlülerden Filistin paylaşımları

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GÜLBEN ERGEN

Peygamberimiz Hz. Muhammed: Bir kötülük gördüğünüz zaman, onu elitinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmezse, dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmezse kalbinizle buğzedin. Zaten bu da imanın en düşük derecesidir. (Müslim, İman, 78)