HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ekim başında piyasaya çıkacak olan ‘Çeyrek Asır 2’ adlı albümde, Ümit Sayın, Sezen Aksu, Oğuzhan Koç, Şebnem Ferah, Yaşar ve Sibel Alaş gibi sanatçılar Kolçak’ın unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

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