Ünlülerden makyajları silinince nasıl gözükürler?

MakeApp adlı bir telefon uygulamasıyla kişilerin makyajlarını çıkarmak ve doğal hallerini ortaya çıkarmak mümkün. Bu uygulamayla da birkaç ünlünün makyajları silindi ve doğal halleri ortaya çıktı. İşte uygulama ile makyajları silinen ünlüler...