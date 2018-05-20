Ünlülerden şampiyonluk paylaşımları

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PELİN ÖZTEKİN

Oyuncu Pelin Öztekin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Berk Uğuz'la paylaştığı bu fotoğrafa, "Şampiyon Galatasaray ise bize geri kalan aşk sarhoşluğu" notunu düştü.