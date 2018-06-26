Türkiye, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçti. Ünlü sanatçılar seçim sonrasında birlik mesajları verdi. İşte ünlülerden seçim mesajları...
Şahan Gökbakar: Biz olmanın zamanı
"Bu güzel ülkenin güzel insanları; bayrak sevgisi, vatan sevgisi ve ortak değerler bizi tek vücut yapan şey, bunu unutmayın. Seçim geride kaldı. Kutuplaşmayı, ayrışmayı ve ocu, bucu şucu olmayı bir kenara bırakmanın, tekrar biz olmanın zamanı."
Mustafa Ceceli: Türkiye sevgidir!
"Türkiye sevgidir! Türkiye Cumhuriyeti için seçim sonuçları hayırlı olsun."
Hülya Koçyiğit: Demokrasi zaferi
Türkiye yüzde 90’lara yaklaşan seçime katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Öncelikle milletimizin 24 Haziran demokrasi zaferini tebrik ederim. Bundan sonra cumhurbaşkanıyla, Meclis’iyle daha çok çalışarak, tartışarak, gerginlikleri, kırgınlıkları, kutuplaşmaları, ötekileştirmeleri geride bırakarak ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır.
Alişan: Hayırlı uğurlu olsun
“Türkiye kararını verdi... Hayırlı uğurlu olsun sayın başkanım. Bu millete yapacağınız daha çok hizmet var, Allah’ın izniyle...”
Polat Yağcı: İkiyüzlü sanatçılar var
Müzik dünyasının ünlü yapımcısı Polat Yağcı, oy kullanarak demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ederken sanat dünyasında ikiyüzlü ünlülerin olduğunu belirtti:
“Sonuçlar açıklanmadan bir kenarda çaktırmadan gizlenmeye çalışan, sessiz kalmayı tercih eden ‘duruma göre’ pozisyon alan, kapalı kapılar ardında cengaver kesilip, sosyal medyada ya da toplum içinde dut yemiş bülbüle dönen ve sonuç kesinleştikten sonra destek ve bağlılık mesajları atan, fotoğraf paylaşan ‘arkadaşlar’, bu sonuç en çok da sizlere hayırlı olsun! Bu sözlerim tüm ikiyüzlülere.”
Berna Laçin: Sağlam duralım
“Önemli olan Türkiye’min birlik ve bütünlüğüdür. Önce sağlam duralım, memleketi zayıflatmayalım. Aynı fikirde olmasak da birlik olma vaktidir.”
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