Ünlülerden seçim mesajları

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Polat Yağcı: İkiyüzlü sanatçılar var

Müzik dünyasının ünlü yapımcısı Polat Yağcı, oy kullanarak demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ederken sanat dünyasında ikiyüzlü ünlülerin olduğunu belirtti:

“Sonuçlar açıklanmadan bir kenarda çaktırmadan gizlenmeye çalışan, sessiz kalmayı tercih eden ‘duruma göre’ pozisyon alan, kapalı kapılar ardında cengaver kesilip, sosyal medyada ya da toplum içinde dut yemiş bülbüle dönen ve sonuç kesinleştikten sonra destek ve bağlılık mesajları atan, fotoğraf paylaşan ‘arkadaşlar’, bu sonuç en çok da sizlere hayırlı olsun! Bu sözlerim tüm ikiyüzlülere.”