Büyük hayaller ile yola koyulan, elindeki makası kullanarak kariyerinde adım adım ilerleyen Şükrü Dudu, 15 yaşında geldiği İstanbul'da hayata başarıyla tutunarak Türkiye’nin en başarılı erkek berberlerinden biri oldu.

Kendi alanında ilk olan 'Hayata Makas Atmak' kitabını kaleme alan Dudu, okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Dudu, 'Hayata Makas Atmak' kitabını 26 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Zorlu AVM'deki D&R'da imzalayacak.

Kitabın ilk bölümünde anılarını anlatan Dudu, hayaline giderken nelerle karşılaştığını, kimlerle tanıştığını, engelleri nasıl aştığını anlatılırken ikinci bölümde, yaşadıklarından öğrendiklerini paylaşıyor.

Sonraki bölümde ise Dudu, Türkiye’nin en popüler isimleri olan müşterileri hakkındaki izlenimlerini paylaşıyor.

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