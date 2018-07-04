Ünlülerin birbirinden garip kulis istekleri

Pek çok sanatçı, sahne öncesinde kendilerine rahat bir ortam yaratabilmek için ilginç isteklerde bulunabiliyor. İşte her hareketini milyonların takip ettiği dünyaca ünlü yıldızların kaprisleri ve "olmazsa olmaz" kulis istekleri...