Ünlülerin birbirinden garip kulis istekleri

RIHANNA
Barbadoslu şarkıcı mavi veya siyah şifon perde talep ediyor. Rihanna'nın, ayrıca hayvan baskılı halı ve özel bir mum isteği var.
RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ
- 5'li priz
- "Rahat bir atmosfer" için yeterli aydınlatma
- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem
- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde
- Bolca mum
- İçerisinde beyaz lale bulunan kare vazolar
BEYONCE
Ünlü şarkıcı kulis odasının 25 derece sıcaklığında sabit kalmasını talep ediyor. Ayrıca gül ve mumlarla bezenmiş bir sofrada acı biber ve karanfilli tavuk butu yemeyi seviyor.
BEYONCE'UN KULİS İSTEKLERİ
- Beyaz masa örtüsü kullanılmış büyük bir yemek masası
- 25 derece sıcaklığına sabitlenmiş soyunma odası
- Banyoda 2 adet yüz ve 2 adet vücut için yeni beyaz havlular
- Fırında taze sarımsak tuz, karabiber ve acı biberle tatlandırılmış tavuk
- Sarımsaklı haşlanmış brokoli
- Taze fasulye
- Buharda hafif pişmiş ıspanak
- Özel bir marka su (Şişenin yarısı sıcak yarısı soğuk olmalı)
- Çay seti (Set yeni ve daha önce kullanılmamış olmalı)
- Limon dilimleri
- Gül kokulu mumlar
- Mumlar için kibrit
- CD çalar
ADELE
Adele, konser öncesi tavuklu salatalı sandviç, kaliteli kırmızı şarap ve 6 adet çay kaşığı istiyor. Organik bal ise sanatçının yasaklılar listesi arasında...
ADELE'İN KULİS İSTEKLERİ
- 12 adet küçük su şişesi
- Su için ısıtıcı
- 6 adet büyük çay bardağı. (Tüm bardaklar kuru ve temiz olmalı)
- Bal (Organik olmamalı)
- 1 şişe kaliteli kırmızı şarap
- Sakız
- Muz, elma, üzüm kısaca taze meyveler (Narenciye meyveleri hariç)
- Tavuk salatası dahil olmak üzere taze yapılmış, ayrı ayrı sarılmış sandviçler. Sandviçler domates, sirke, biber veya narenciye içermemelidir.
KANYE WEST
Kanye'nin talepleri arasında bir berber koltuğu, dudak balsamı, duş terlikleri ve bol miktarda alkol bulunuyor.
KANYE WEST'İN KULİS İSTEKLERİ
- Cipse batırmak için yoğurt
- 4 kutu meyveli yoğurt
- Fındık
- Tuzlu Antep fıstığı
- 2 paket sakız
- 1 şişe acı sos
- 1 kutu kürdan
- Alkol
JUSTIN BIEBER
Kanadalı şarkıcı listedeki şarkıcılar arasında daha makul isteklerde bulunuyor. Bieber, çay, balık ve XS beden t-shirt talep ediyor.
JUSTIN BIEBER'IN KULİS İSTEKLERİ
- Tüm odalarda 20-25 derece arasında sabit bir sıcaklık sağlamalıdır.
- 2 şişe soğuk su
- 2 kutu kola
- 2 şişe zencefilli gazoz
- Profesyonel ütü ve ütü masası
- Taşınabilir buharlı ütü
- Tıkanmış burun için nefes açıcı
- Gıda maddeleri taze olmalı ve şeffaf plastik örtü ile kaplanmalıdır.
- Starlara layık bir banyo
KATY PERRY
Katy Perry için dondurulmuş kuru çiçekler vazgeçilmez!
KATY PERRY'NİN KULİS İSTEKLERİ
- Pembe renkte taze çiçek aranjmanı. Beyaz ve mor ortancalar, pembe ve beyaz güller ve şakayıklar şarkıcının sevdiği çiçekler arasında. Bu çiçekle mevcut değilse, beyaz orkideye de razı...
- Bir kutu ıslak mendil
- Vitaminli sular
- Taze doğranmış sebzeler (Brokoli, salatalık, karnabahar, havuç, kereviz)
- Kraker
- Salsa sos
- Mısır cipsi
- Dondurularak kurutulmuş çilek
- Alkollü içecek
- Papatya ve nane çayları
- Doğal bal
TAYLOR SWİFT
Taylor Swift'in tur otobüsleri, bir yurt odasına eşit. Ayrıca ünlü şarkıcı kahveye bayılıyor.
TAYLOR SWİFT'İN KULİS İSTEKLERİ
- Büyük boy buzlu karamelli latte
- Soya sütlü büyük boy buzlu Americano
- 1 dilim kabaklı kek
- 1 çubuk tereyağı
- 3 kutu peynirli cips
- Enerji içeceği
- Bira
- Üzüm suyu
- Avokado
- Meyan köklü şeker
- Kurabiyeli dondurma
- Donmuş çikolatalı yoğurt
PAUL MCCARTNEY
Hayvan hakları savunucusu Paul Mccartney, odasında kürk deri ve eti yasaklıyor.
PAUL MCCARTNEY'İN KULİS İSTEKLERİ
- Ayarlanabilir lambalar
- Hayvan içermeyen malzemeler
- Siyah limuzin (Deri koltuk olmayacak)
- Kuru temizleme hizmeti
- Yapraklı bitkiler
- Çiçek aranjmanları
- 20 adet temiz havlu
MARIAH CAREY
Mariah Carey'in kulis istekleri, "uzun boylu, yapraklı bitki", vanilyalı mumlar, iki adet beyaz güller yerleştirilmiş vazo ve odaları çevreleyen perdelerden oluşuyor.
MARIAH CAREY'İN KULİS İSTEKLERİ
- Her odada perde olmalı (Siyah renkte olmasını tercih eder)
- Giriş kapısı giyinme odasına değil, oturma odasına açılmalıdır.
- Sıcaklık yaklaşık 23 derece olmalıdır.
- 3 adet koltuk (Koltuklar desensiz olmalı ve göz yormamalı)
- Litvanya Fiji suyu
- Soğutulmuş şampanya
- Kola
- Diyet kola
- Vanilyalı proteinli içecekler
- Soda
- Kavunlu gazoz
- 6 adet beyaz, 6 adet kırmızı şarap kadehi
- Vanilyalı mum
EMINEM
Meyve, yiyecek ve içeceklerin dışında, sadece çalışmak için bazı ağırlıklar istiyor.
EMINEM'İN KULİS İSTEKLERİ
- 24 diyet kola (Plastik şişede)
- 12 adet diyet kola (Kutuda)
- Zencefilli gazoz
- Su
- 1 somun ekmek
- Abur cubur
- Enerji içeceği
- Jumbo karides
- Muz biberi
ALICIA KEYS
Çikolatalı badem sütü, ton balıklı sandviç sebze ve su, güçlü sesli şarkıcının vazgeçilmezleri...
ALICIA KEYS'İN KULİS İSTEKLERİ
- Çatal-bıçak seti
- Çakmak
- Mumlar
- Ton balığı
- Tahıl bar
- Yulaf ezmesi
- Çilek, çekirdeksiz kırmızı üzüm, muz, mango, yaban mersini, kavun ve ahududu ile hazırlanmış meyve tabağı
- Bira
- Yemek sipariş edebilmesi için yerel deniz ürünleri ve İtalyan restoranlarının menüleri
LADY GAGA
Gaga, soyunma odasında smoothie makinelerinden istiyor.
LADY GAGA'NIN KULİS İSTEKLERİ
- Şarap açacağı ile 2 şişe beyaz şarap
- 1 paket pipet
- Minderli ofis tarzı sandalye
- Kablolu TV ve DVD oynatıcı
- Hayran
- Su ısıtıcısı, organik zencefil, limon çayı ve bal
- Enerji içeceği
- Yeşil çay
- Sosisli sandviçler
- Guacamole sosu
- Smoothie için ihtiyaç olan her şey Blender gerekli
- Tam buğdaylı sağlıklı kraker
- Meyve tabağı
JAY-Z
Daha mütevazı isteklerde bulunan Jay-z'nin vazgeçilmezi fıstık ezmesi ve üzüm jölesi...
JAY-Z'NİN KULİS İSTEKLERİ
- 7 adet giyinme odası
- 23 derece oda sıcaklığı
- Aşk koltuğu
- Büyük bir kanepe
- Tablo
- 6'lı kola
- 6'lı enerji içeceği
- 6'lı vitamin suyu şişesi
- Kaliteli fıstık ezmesi
- Kaliteli üzüm jölesi
- Sıcak çay servisi
BLAKE SHELTON
ABD'li ünlü country şarkıcısının kulis istekleri arasında kurutulmuş et bulunuyor.
BLAKE SHELTON'IN KULİS İSTEKLERİ
- Bir paket hazır kahve
- Bir paket espresso karışımı
- Enerji içeceği
- Çeşitli bira ve alkollü içecekler
- Sakız
- 1 paket çikolata
- Kurutulmuş et
SHAKIRA
Son albümü ile aynı adı taşıyan 6’ncı dünya turnesi “EL Dorado” kapsamında İstanbul'a gelen şarkıcı, kulis istekleriyle gündem oldu.
SHAKIRA'NIN KULİS İSTEKLERİ
- Gümüş çatal-bıçak takımı
- Antep fıstığı
- Taze meyve
- Yüzde 70 kakaolu bitter çikolata
- Çocukları için yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata
- Sağlıklı çerez
- Humus
- İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, hindistan cevizi suyu ve kahve
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