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ANGELINA JOLIE

ABD'li oyuncunun beli, kolları, kasığı ve sırtı dahil olmak üzere vücudunun pek çok yerinde dövmesi var... Eski eşi olan Billy Bob'un ismini kolunun üst kısmına yaptıran yıldız, ayrılık sonrası bu dövmesini sildirdi. Bunun yerine 6 çocuğunun ve Brad Pitt'in doğum yerlerinin koordinatlarını yazdırdı.