HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, satışların gerçekleşeceği sergide Şahan Gökbakar’ın ‘Recep İvedik’ gömleği, Yılmaz Erdoğan’ın yeleği, Volkan Demirel’in eldivenleri ve Aziz Yıldırım’ın kalemi için 5 bin TL fiyat belirlendi.



Satıştan elde edilen gelir UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne aktarılacak.

Ünlülerin bağışladıkları eşyalar sergide alıcılarını bekliyor.