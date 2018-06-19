26 yaşındaki Marilyn Monroe, 1952
20 yaşındaki Bob Marley düğün gününde, 1966
16 yaşındaki Nicole Kidman, 1983
13 yaşındaki Britney Spears ve 14 yaşındaki Christina Aguilera, 1994
Brigitte Bardot, 1958
70li yıllarda Arnold Schwarzenegger
Kızı Frances'la birlikte 26 yaşındaki Kurt Cobain, 1993
Christian Bale
17 yaşındaki Elizabeth Taylor ve köpeği Spaniel Amy, 1949
Cher
23 yaşındaki Elvis Presley ve Polio Patient, 1958
Jim Carrey
14 yaşındaki Brad Pitt, 1977
Toby Maguire ve Leonardo Di Caprio,
Sylvester Stallone ve Arnold Schwarzenegger, 1990 yılında Cannes Film Festivali'nde dans ediyor.
Dalai Lama küçük bir çocukken
Muhammad Ali ve Jackson 5, 1977
70'li yıllarda Bruce Lee
Albert Einstein, 1939
Steven Spielberg, 7 yaşındaki Drew Barrymore ve Heather O'Rourke ile birlikte, 1982
Peter Jackson, Hugo Weaving, Ian Mckellan And Cate Blanchett
4 yaşındaki Stephen King
Meryl Streep, 1982
1980lerden Rob Lowe, Tom Cruise ve Emilio Estevez
Yedi yaşındaki Drew Barrymore, Prenses Diana'ya oyuncağını verirken Steven Spielberg ve Robert Macnaughton, onları izliyor.
20 yaşındaki Helena Bonham Carter, 1986
19 yaşındaki John Lennon ilk eşi Cynthia Lennon, 1959
Stewe Irwin
19 yaşındaki Robbie Williams, 1969
36 yaşındaki Harrison Ford, 1978
18 yaşındaki Peter Dinklage, 1987
Gillian Anderson, The X-Files dizi setinde muzla poz vermiş.
Sofia Vergara
19 yaşındaki Norma Jeane Dougherty nam-ı diğer Marilyn Monroe, 1945
16 yaşındaki Jessica Biel ve 14 yaşındaki Scarlett Johansson, 1998
15 yaşındaki Winston Churchill, 1889
26 yaşındaki Amerika Başkan Vekili Joe Biden
Stellan Skarsgard ve iki yaşındaki kızı Alexander Skarsgard, 1978
7 yaşındaki George Clooney ailesiyle birlikte, 1968
Saunadan sonra, Sigmud Freud ve Carl Jung, 1907
Büyükbabasıyla plajda eğlenen dört yaşındaki Barack Obama
13 yaşındaki Elijah Wood ve 20 yaşındaki Leonardo Di Caprio, 66. Akademi Ödülleri'nde, 1994
Meryl Streep, 1990larda New York metrosunda
30 yaşındaki Meryl Streep ve sekiz yaşındaki Justin Henry, 1979
Stephen Hawking ve ilk eşi Jane, 1965
Geleneksel kıyafetleriyle Albert Einstein, 1922
Sofia Vergara
Audrey Hepburn, 1960 yıllarda Paris'te
13 yaşındaki Justin Timberlake ve 14 yaşındaki Ryan Gosling, 1994
Clint Eastwood Roma'da, 1965
16 yaşındaki Heath Ledger, 1995
15 yaşındaki Eva Mendes, 17 yaşındaki Alyssa Milano'dan imza alıyor.
David Powie ve Iggy Pop Moskova'da, 1976
20'li yaşlarındaki Pamela Anderson
Morgan Freeman
7 yaşındaki Frank Sinatra, 1922
John Travolta, 1985
10 yaşındaki Daniel Radcliffe
Paul Newman ve Clint Eastwood, 1972
22 yaşındaki Christopher Walken
35 yaşındaki Frank Sinatra, 1950
Janet Jackson ve Michael Jackson
Jeremy Clarkson, James May ve Ricahrd Hammond
Jack Nicholson, 1986
Son zamanların popüler kadını Hillary Clinton, 1993
Bill Murray
12 yaşındaki Milla Jovovich
Lisa Kudrow, Jennifer Anniston ve Courteney Cox
Jerry Stiller ve oğlu Ben Stiller, New York
20 yaşındaki Carrie Fisher, 1976
Hugh Lauire
60'lı yıllarda Martha Stewart
12 yaşındaki Mohammad Ali, 1954
Jack Nicholson ve Roman Polanski, 1975
Sean Connery ve Brigitte Bardot, 1968
19 yaşındaki Barack Obama, arkadaşları Mark Anderson ve Romeo Garcia, 1980
22 yaşındaki Stephen Colbert, 1986
Mark Zuckerberg
80'li yıllardan Tony Hawk
40'lı yıllardan Walt Disney
Jeremy Clarkson
Dustin Hoffman ve Meryl Streep, 1979
16 yaşındaki Sid Vicious, David Bowie'nin konserine gidiyor, 1973
Küçük bir çocukken Andy Warhol
1978 yılında, Bill Murray ve Gilda Radner dans ediyor.
Dolly Parton ve Nick Magger , 1977
Harold Ramis
1960larda Clint Eastwood ve ilk eşi Maggie
12 yaşındaki Bill Clinton, 1958
Vladimir Putin ve kızları
Jimi Hendrix, 1967
John Candy
Bruce Lee
Michael Jackson, Francis Ford Coppola ve George Lucas
18 yaşındaki Simon Pegg
Sylvester Stallone bir hayranıyla, Hawaii, 1983
Michael Kane ve Nancy Sinatra
Debbie Reynolds ve Carrie Fisher
Önde oturan 17 yaşındaki Bryan Cranston, Kimya Klubü'nden arkadaşlarıyla birlikte, 1973
Coleman ve Mr. T Square
19 yaşındaki dev Andre
John Stamos
Steve Mcqueen ve Ali MAcgraw, 1963
Peter Jackson, 1989
Aoron Paul
Elvis Presley
John Stamos
Maggie Smith, 1960
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