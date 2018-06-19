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Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları

19.06.2018 - 15:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Nicole Kidman'dan Marilyn Monroe'ya ünlü isimlerin birbirinden farklı fotoğraflarını sizin için hazırladık. İşte o fotoğraflar...

  • 1 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    1 | 108

    26 yaşındaki Marilyn Monroe, 1952

  • 2 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    2 | 108

    20 yaşındaki Bob Marley düğün gününde, 1966

  • 3 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    3 | 108

    16 yaşındaki Nicole Kidman, 1983

  • 4 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    4 | 108

    13 yaşındaki Britney Spears ve 14 yaşındaki Christina Aguilera, 1994

  • 5 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    5 | 108

    Brigitte Bardot, 1958 

  • 6 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    6 | 108

    70li yıllarda Arnold Schwarzenegger

  • 7 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    7 | 108

    Kızı Frances'la birlikte 26 yaşındaki Kurt Cobain, 1993

  • 8 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    8 | 108

    Christian Bale 

  • 9 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    9 | 108

    17 yaşındaki Elizabeth Taylor ve köpeği Spaniel Amy, 1949

  • 10 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    10 | 108

    Cher

  • 11 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    11 | 108

    23 yaşındaki Elvis Presley ve Polio Patient, 1958

  • 12 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    12 | 108

    Jim Carrey

  • 13 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    13 | 108

    14 yaşındaki Brad Pitt, 1977

  • 14 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    14 | 108

    Toby Maguire ve Leonardo Di Caprio, 

  • 15 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    15 | 108

    Sylvester Stallone ve Arnold Schwarzenegger, 1990 yılında Cannes Film Festivali'nde dans ediyor.

  • 16 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    16 | 108

    Dalai Lama küçük bir çocukken

  • 17 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    17 | 108

    Muhammad Ali ve Jackson 5, 1977

  • 18 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    18 | 108

    70'li yıllarda Bruce Lee

  • 19 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    19 | 108

    Albert Einstein, 1939

  • 20 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    20 | 108

    Steven Spielberg, 7 yaşındaki Drew Barrymore ve Heather O'Rourke ile birlikte, 1982

  • 21 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    21 | 108

    Peter Jackson, Hugo Weaving, Ian Mckellan And Cate Blanchett 

  • 22 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    22 | 108

    4 yaşındaki Stephen King 

  • 23 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    23 | 108

    Meryl Streep, 1982

  • 24 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    24 | 108

    1980lerden Rob Lowe, Tom Cruise ve Emilio Estevez

  • 25 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    25 | 108

    Yedi yaşındaki Drew Barrymore, Prenses Diana'ya oyuncağını verirken Steven Spielberg ve Robert Macnaughton, onları izliyor.

  • 26 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    26 | 108

    20 yaşındaki Helena Bonham Carter, 1986

  • 27 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    27 | 108

    19 yaşındaki John Lennon ilk eşi Cynthia Lennon, 1959

  • 28 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    28 | 108

    Stewe Irwin

  • 29 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    29 | 108

    19 yaşındaki Robbie Williams, 1969

  • 30 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    30 | 108

    36 yaşındaki Harrison Ford, 1978

  • 31 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    31 | 108

    18 yaşındaki Peter Dinklage, 1987

  • 32 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    32 | 108

    Gillian Anderson, The X-Files dizi setinde muzla poz vermiş.

  • 33 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    33 | 108

    Sofia Vergara 

  • 34 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    34 | 108

    19 yaşındaki Norma Jeane Dougherty nam-ı diğer Marilyn Monroe, 1945

  • 35 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    35 | 108

    16 yaşındaki Jessica Biel ve 14 yaşındaki Scarlett Johansson, 1998 

  • 36 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    36 | 108

    15 yaşındaki Winston Churchill, 1889

  • 37 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    37 | 108

    26 yaşındaki Amerika Başkan Vekili Joe Biden

  • 38 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    38 | 108

    Stellan Skarsgard ve iki yaşındaki kızı Alexander Skarsgard, 1978

  • 39 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    39 | 108

    7 yaşındaki George Clooney ailesiyle birlikte, 1968

  • 40 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    40 | 108

    Saunadan sonra, Sigmud Freud ve Carl Jung, 1907

  • 41 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    41 | 108

    Büyükbabasıyla plajda eğlenen dört yaşındaki Barack Obama

  • 42 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    42 | 108

    13 yaşındaki Elijah Wood ve 20 yaşındaki Leonardo Di Caprio, 66. Akademi Ödülleri'nde, 1994

  • 43 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    43 | 108

    Meryl Streep, 1990larda New York metrosunda

  • 44 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    44 | 108

    30 yaşındaki Meryl Streep ve sekiz yaşındaki Justin Henry, 1979

  • 45 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    45 | 108

    Stephen Hawking ve ilk eşi Jane, 1965

  • 46 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    46 | 108

    Geleneksel kıyafetleriyle Albert Einstein, 1922

  • 47 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    47 | 108

    Sofia Vergara 

  • 48 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    48 | 108

    Audrey Hepburn, 1960 yıllarda Paris'te

  • 49 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    49 | 108

    13 yaşındaki Justin Timberlake ve 14 yaşındaki Ryan Gosling, 1994

  • 50 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    50 | 108

    Clint Eastwood Roma'da, 1965

  • 51 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    51 | 108

    16 yaşındaki Heath Ledger, 1995

  • 52 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    52 | 108

    15 yaşındaki Eva Mendes, 17 yaşındaki Alyssa Milano'dan imza alıyor.

  • 53 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    53 | 108

    David Powie ve Iggy Pop Moskova'da, 1976

  • 54 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    54 | 108

    20'li yaşlarındaki Pamela Anderson

  • 55 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    55 | 108

    Morgan Freeman

  • 56 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    56 | 108

    7 yaşındaki Frank Sinatra, 1922

  • 57 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    57 | 108

    John Travolta, 1985

  • 58 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    58 | 108

    10 yaşındaki Daniel Radcliffe

  • 59 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    59 | 108

    Paul Newman ve Clint Eastwood, 1972

  • 60 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    60 | 108

    22 yaşındaki Christopher Walken

  • 61 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    61 | 108

    35 yaşındaki Frank Sinatra, 1950

  • 62 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    62 | 108

    Janet Jackson ve Michael Jackson 

  • 63 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    63 | 108

    Jeremy Clarkson, James May ve Ricahrd Hammond

  • 64 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    64 | 108

    Jack Nicholson, 1986

  • 65 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    65 | 108

    Son zamanların popüler kadını Hillary Clinton, 1993

  • 66 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    66 | 108

    Bill Murray

  • 67 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    67 | 108

    12 yaşındaki Milla Jovovich

  • 68 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    68 | 108

    Lisa Kudrow, Jennifer Anniston ve Courteney Cox

  • 69 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    69 | 108

    Jerry Stiller ve oğlu Ben Stiller, New York

  • 70 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    70 | 108

    20 yaşındaki Carrie Fisher, 1976

  • 71 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    71 | 108

    Hugh Lauire

  • 72 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    72 | 108

    60'lı yıllarda Martha Stewart

  • 73 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    73 | 108

    12 yaşındaki Mohammad Ali, 1954

  • 74 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    74 | 108

    Jack Nicholson ve Roman Polanski, 1975

  • 75 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    75 | 108

    Sean Connery ve Brigitte Bardot, 1968

  • 76 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    76 | 108

    19 yaşındaki Barack Obama, arkadaşları Mark Anderson ve Romeo Garcia, 1980 

  • 77 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    77 | 108

    22 yaşındaki Stephen Colbert, 1986

  • 78 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    78 | 108

    Mark Zuckerberg

  • 79 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    79 | 108

    80'li yıllardan Tony Hawk

  • 80 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    80 | 108

    40'lı yıllardan Walt Disney

  • 81 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    81 | 108

    Jeremy Clarkson

  • 82 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    82 | 108

    Dustin Hoffman ve Meryl Streep, 1979

  • 83 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    83 | 108

    16 yaşındaki Sid Vicious, David Bowie'nin konserine gidiyor, 1973

  • 84 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    84 | 108

    Küçük bir çocukken Andy Warhol

  • 85 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    85 | 108

    1978 yılında, Bill Murray ve Gilda Radner dans ediyor.

  • 86 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    86 | 108

    Dolly Parton ve Nick Magger , 1977

  • 87 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    87 | 108

    Harold Ramis

  • 88 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    88 | 108

    1960larda Clint Eastwood ve ilk eşi Maggie

  • 89 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    89 | 108

    12 yaşındaki Bill Clinton, 1958

  • 90 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    90 | 108

    Vladimir Putin ve kızları

  • 91 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    91 | 108

    Jimi Hendrix, 1967

  • 92 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    92 | 108

    John Candy 

  • 93 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    93 | 108

    Bruce Lee

  • 94 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    94 | 108

    Michael Jackson, Francis Ford Coppola ve George Lucas

  • 95 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    95 | 108

    18 yaşındaki Simon Pegg

  • 96 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    96 | 108

    Sylvester Stallone bir hayranıyla, Hawaii, 1983

  • 97 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    97 | 108

    Michael Kane ve Nancy Sinatra 

  • 98 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    98 | 108

    Debbie Reynolds ve Carrie Fisher

  • 99 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    99 | 108

    Önde oturan 17 yaşındaki Bryan Cranston, Kimya Klubü'nden arkadaşlarıyla birlikte, 1973

  • 100 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    100 | 108

    Coleman ve Mr. T Square 

  • 101 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    101 | 108

    19 yaşındaki dev Andre

  • 102 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    102 | 108

    John Stamos

  • 103 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    103 | 108

    Steve Mcqueen ve Ali MAcgraw, 1963

  • 104 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    104 | 108

    Peter Jackson, 1989

  • 105 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    105 | 108

    Aoron Paul

  • 106 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    106 | 108

    Elvis Presley 

  • 107 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    107 | 108

    John Stamos

  • 108 Ünlülerin görülmemiş fotoğrafları
    108 | 108

    Maggie Smith, 1960

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