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- Bu akım dünyada yaklaşık iki yıldır yaygın durumda. Bizim insanlarımızın kabul etmesi ise zor oldu. Çünkü kadınlarımız makyajı seviyor. Sıfır makyaj bulunmaz bir nimet. Bu makyajı beş dakikada yapmak mümkün.