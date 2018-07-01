Devir değişti, alışkanlıklar da değişti! Artık gösterişli makyajlar kadınların ilgisini eskisi kadar çekmiyor. Şimdi trend ‘sıfır makyaj’. 2016’da dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek ve şarkıcı Alicia Keys tarafından başlatılan ‘Makyaja hayır’ hareketi bizim ülkemizde de moda oldu. Elçin Sangu’dan Serenay Sarıkaya’ya kadar uzanan yerli ünlüler listemizde sıfır makyaja ilgi gösteren isimleri derledik...
Dominik'ten paylaştı
Ünlü isimler arasında yayılan makyajsız fotoğraf akımına Beren Saat de uydu. Eşi Kenan Doğulu ile geçtiğimiz hafta Dominik’e giden ünlü oyuncu, makyajsız fotoğrafını paylaştı.
Sık sık makyajsız
Merve Özbey, yoğun konser maratonundan arta kalan zamanlarda cildini dinlendiren ünlüler arasında. Sosyal medyada ve gündelik hayatında sık sık makyajsız görebileceğimiz Özbey, “Yaşasın makyajsız hayat” diyor.
Doğallıktan yana model
Manken kimliği kadar sosyal medyada paylaştığı çarpıcı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan, doğal haliyle dikkat çekiyor. Ünlü manken, sıfır makyaj yapan isimlerin başında geliyor.
Hayranları destekliyor
Yanak dolgusu yaptırdığı iddialarını sert dille yalanlayan Fahriye Evcen, eskiye oranla sosyal medya hesaplarında makyajsız ve filtresiz paylaşımlara ağırlık veriyor. Evcen, hayranlarından tam not alıyor.
Doğal haliyle fark çok az
Makyajsız haliyle tanınmayacak pek çok ünlünün aksine, Merve Boluğur doğal haliyle dikkat çeken isimlerden. Makyajlı görüntüsü ile makyajsız görüntüsü arasında pek fark olmayan ünlü oyuncu, sadece kırmızı ruj sürmeyi tercih ediyor.
Neden makyaj yapıyorsun?
Serenay Sarıkaya zaman zaman makyajsız görüntülenenlerden. Geçtiğimiz haftalarda sıfır makyajla çektirdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya’nın hayranları ünlü oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu. Takipçileri ünlü oyuncuya “Neden makyaj yapıyorsun?” benzeri cümlelerle eleştirilerini dile getirdi.
Instagram’da paylaştı
Begüm Kütük, geçtiğimiz günlerde sıfır makyaj halini Instagram’dan takipçileriyle paylaştı.
Zincirlerini kırdı
Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmeden önce her daim makyajlı görmeye alışkın olduğumuz Sinem Kobal da makyaj tutkusunu bir kenara bıraktı. Güzel oyuncu tercihini doğal ve hafif makyajdan yana kullanmaya başladı.
Salaş dolaşıyor
Bakır rengi uzun saçları, duygusal bakışları ve pürüzsüz cildiyle tanıdığımız Elçin Sangu, çekim dışında olabildiğince salaş ve sıfır makyaj ile dolaşmayı tercih ediyor.
MAKYAJ SANATÇISI NE DİYOR?
‘Aşırı makyaj göze batıyor’
Merve Boluğur’dan Gökçe Bahadır’a, Sinem Kobal’dan Amine Gülşe’ye pek çok tanınmış ismin makyaj sanatçılığını üstlenen Hamiyet Akpınar, ünlülerin no makeup-makeup yani makyaj yokmuş gibi makyaj yaptığını savundu.
- Bu akım dünyada yaklaşık iki yıldır yaygın durumda. Bizim insanlarımızın kabul etmesi ise zor oldu. Çünkü kadınlarımız makyajı seviyor. Sıfır makyaj bulunmaz bir nimet. Bu makyajı beş dakikada yapmak mümkün.
- Bu makyajın özünde cilt rengine yakın tonlarla ufak tefek dokunuşlar yapılması yatıyor. Kişinin doğal görünümü bozulmadan, doğal güzelliği vurgulanıyor. Doğal dudak rengi bozulmuyor, göz makyajında aşırı derece far kullanımı da yapılmıyor.
- Kirpiklere ufak bir rimel sürülüyor. Kaşlara, şeffaf kaş ile şekillendirme yapılıyor. Yanaklara ise çok az allık sürülüyor. Bu sayede kadınların gerçek yüz hatları da ortaya çıkıyor. Sıfır makyajın en önemli özelliği cilt rengini aydınlatan bir makyaj bazı olması.
- Artık aşırı makyaj göze batıyor. Tüm dünyada kadınların büyük bölümü yapaylıktan uzaklaşıyor. Sıfır makyajı kendilerine uygulayan sanatçılar ise makyajsız da güzelim mesajı veriyorlar.
DÜNYACA ÜNLÜ STARLAR DA SIFIR MAKYAJ YAPIYOR
Shakira C vitamini uyguluyor
11 Temmuz’da konser verecek olan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, abartılı makyajdan kaçıyor. İki çocuk annesi şarkıcı, verdiği bir röportajda cildine iyi baktığını “Cildime C vitamini serumu uygularım” diye dile getirmişti.
Makyajsız klip çekti
Geçtiğimiz günlerde 50’nci yaşını kutlayan şarkıcı Kylie Minogue, yeni single’ı ‘Golden’ için Küba’da kamera karşısına geçtiği klipte makyajsızdı. Klibin kamera arkası görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Minogue, “Işık yok, ekip yok, makyaj yok!” notunu düştü.
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