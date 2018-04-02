Eşinden habersiz "Yatırım yapacağım' diye 20 milyon lira toplayan Ünlüler dünyasının dekorasyoncusu Ülkem Güçsav'ın kapısına alacaklılar dayandı. Borç ödenmeyip eve haciz gelince ortalık karıştı. Durumdan geç haberdar olan eşi Süha Güçsav, tek celsede eşi Ülkem Güçsav'dan boşandı. Bunalıma girip iki kere intihara teşebbüs eden Güçsav'ın, ABD'ye kaçtığı iddia ediliyor.
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, "İşini ve Eşini Kaybedince İki Kez İntihara Kalkıştı!" başlıklı yazısı şöyle:
"İstanbul sosyetesi yine büyük bir şok yaşıyor! Skandal boyutundaki son şokun baş aktörü, ünlülerin dekoratörü Ülkem Güçsav. Akfen Holding'in CEO'su Süha Güçsav ile mutlu bir evliliği ve başarılı bir iş hayatı olan Ülkem Güçsav; bir anda eşinden boşanıyor, iki kez intihar girişiminde bulunuyor, işyerine haciz geliyor, hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunuluyor ve son olarak da Amerika'ya kaçıyor! İşte sosyetede dilden dile dolaşan Ülkem Güçsav'ın başına gelenlerin detayları...
EŞİ TEK CELSEDE BOŞADI
Işıl Reçber'den Siren Ertan'a, Demet Akalın'a kadar iş, sosyete ve sanat dünyasından birçok kişinin evini dekore eden Güçsav, ne olduğunu hâlâ kimsenin bilmediği bir işe yatırım yapmak için piyasadan borç alıyor! En büyük hatası da kulislerde 20 milyon lira civarında olduğu söylenen bu parayı alırken, bunu eşi Süha Güçsav'dan saklaması. Önceki cuma günü, Ülkem Hanım'a, piyasaya olan borçları yüzünden haciz gelince, Süha Güçsav olan bitenden haberdar oluyor. Sinirinden deliye dönen Süha Bey, soluğu mahkemede alıyor ve pazartesi günü de tek celsede Ülkem Güçsav'dan boşanıyor. İşinden sonra özel hayatı da altüst olan Ülkem Hanım iki kez canına kıymak istiyor; neyse ki ikisinde de hastaneye kaldırılıp kurtarılıyor.
Bu arada Ülkem Güçsav'dan 20 milyona yakın parayı alamadıklarını belirten alacaklılar, tahsilat için icra müdürlüğüne başvurmuş. Alacaklılar, dolandırıldıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuş ve savcılık Ülkem Hanım hakkında soruşturma başlatmış.
CUMA GÜNÜ AMERİKA'YA GİTTİ
Bütün bunlar yaşanırken Ülkem Hanım'ın cuma günü sessiz sedasız Amerika'ya gittiğini öğrendim. 12 bavulla Miami'ye uçan Ülkem Hanım, anlaşılan Türkiye ile irtibatı tamamen kopardı! Borcunu ödeyemeyen, 15 yıllık eşinden boşanmak zorunda kalan ve en son hakkında soruşturma açılan Ülkem Güçsav, ölmeyi de başaramayınca kurtuluşu yurt dışına kaçmakta bulmuş gibi görünüyor."
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