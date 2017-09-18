Ünlülerin okul heyecanı

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Yeliz Yeşilmen'in kızı da bu yıl ikinci sınıfa başladı. Yeşilmen kızının bir pozunu sosyal medyada paylaşıp "Sen heyecanlı ben senden daha heyecanlı. Yeni okulun hayırlı olsun prenses. Bu yıl 2'nci sınıf olduk. Her yıl farklı şehir farklı okul anne baba işinden dolayı. Yeni öğretim yılı hayırlı olsun. Hazirandan bu yana yapışık ikiz biz bugün ayrıldık. Allah tüm çocuklara zihin açıklığı versin" notunu yazdı.