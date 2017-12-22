HT Magazin’de yer alan habere göre, Buğçe Gülen’in ev sahipliğindeki geceye Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ, Ceylan Çapa, Nebahat Çehre, Berkay Tulpar gibi isimler katıldı.



Aslantuğ çifti şıklıklarıyla tüm bakışları üzerlerinde topladı.



Berkay Tulpar

Nebahat Çehre

ceylan çapa

Mehmet Aslantuğ

Arzum Onan