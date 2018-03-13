Ünlülerin pazar keyfi

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Günübirlik İstanbul

Sabri Sarıoğlu, günübirlik geldiği İstanbul’da eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocukları Sarp ve Sare’yle birlikte pazar keyfi yaptı. Göztepeli futbolcu bir alışveriş merkezinde ailesiyle yemek yedi ve mağazaları dolaştı.