Ünlülerin şampiyonluk kutlamaları

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HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Galatasaray'ın Göztepe’ye karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet ile 21’inci kez şampiyon olması ünlüleri sevince boğdu.

Mutluluklarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan şov dünyasının ünlü isimleri, renkli karelerini mesajlarla süsledi.