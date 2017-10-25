Ünlülerin sırlarını bilen berber kitap yazdı!

14 yaşında Sivas'tan İstanbul'a gelen ve berberlik mesleğine başlayan ve Şükrü Dudu, "Hayata Makas Atmak"adlı kitabında ünlülerle olan anılarına da yer verdi.

Jean Claud Van Damme, Kevin Costner, Ricky Martin gibi ünlüleri traş eden Şükrü Dudu, "Saçı çok iyi kesmekle olmuyor, saçı çok iyi kesiyorsun ama müşteriyle olan diyalogların da iyi olmalı."

Şükrü Dudu, kitabını imzalayarak Kevin Costner'a hediye olarak gönderdiğini söyledi

Şükrü Dudu